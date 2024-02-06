Νικολογιάννης: «Αποτελέσματα και βαθμολογία δείχνουν ότι ο Παναθηναϊκός έχει αφήσει πλέον πίσω τον Ολυμπιακό»

Το εντυπωσιακό σερί του Παναθηναϊκού στα «αιώνια» ντέρμπι και το γεγονός ότι, πλέον, αφήνει πίσω του τον Ολυμπιακό στη βαθμολογία μνημόνευσε ο Τάσος Νικολογιάννης στον «αέρα» του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

«Τα τελευταία τρία χρόνια απέναντι στον Ολυμπιακό ο Παναθηναϊκός έχει πέντε νίκες, έξι ισοπαλίες και μια ήττα, που αναγκάστηκε και έπαιξε με 18 κρούσματα covid-19. Ακόμα και στις χρονιές της υπεροχής του, ο Παναθηναϊκός δεν έκανε τέτοιο σερί. Είχε μείνει πολύ πίσω τα προηγούμενα χρόνια και αυτό φαίνεται ότι έχει αλλάξει. Πέρα από τα αποτελέσματα, αυτό καταγράφηκε και στην βαθμολογία. Πλέον βλέπεις ότι η ομάδα είναι πιο ανταγωνιστική από τον Ολυμπιακό», σημείωσε σχετικά.

Ενώ ο ρεπόρτερ του σταθμού αναφέρθηκε και στο τι ζητάει ο Τερίμ από τους «πράσινους» σε φάση επίθεσης, επισημαίνοντας ότι «είναι ένας προπονητής που θέλει πολύ το στρωτό ποδόσφαιρο και το build up. Αν δει κανείς το πρώτο γκολ στο ντέρμπι δεν είναι μόνο ότι έχουν αλλάξει 20 πάσες αλλά και ότι έχουν ακουμπήσει την μπάλα εννιά παίκτες! Μόνο ο Ντραγκόφσκι και ο Γερεμέγεφ δεν συμμετέχουν, γυρίζει η μπάλα με πολύ υπομονή. Γενικά η εντολή που δίνει στους παίκτες είναι να παίζουν με το εξάρι και στη συνέχεια να προσπαθούν να σπάσουν το πρέσινγκ του αντιπάλου, η δημιουργία μέσω τερματοφύλακα έρχεται σε τρίτο πλάνο».

Ερωτηθείς για πιθανή μεταγραφή του Φορτούνη, ο Νικολογιάννης ξεκαθάρισε πως με οποιονδήποτε καλό Έλληνα παίκτη μπορεί να ασχοληθεί, θα ασχοληθεί ο Παναθηναϊκός, αλλά δεν βλέπει να υπάρχει κάτι για τον συγκεκριμένο τη δεδομένη στιγμή.

Παράλληλα, εκτίμησε ότι το «τριφύλλι» θα κινηθεί περισσότερο για την απόκτηση εξτρέμ, ενώ δεν απέκλεισε το γεγονός να πάρει και αριστερό μπακ, αφού το συμβόλαιο του Χουάνκαρ λήγει το καλοκαίρι.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.