Ο Νίκος Αθανασίου κατέγραψε μέσω του bwinΣΠΟΡ FM 94,6 την ευκαιρία που έχει ο Παναθηναϊκός να είναι ο κερδισμένος της αγωνιστικής, σε περίπτωση νίκης του επί του Πανσερραϊκού.

«Πολύ ωραία η εβδομάδα που διανύουμε για τον Παναθηναϊκό, με διήμερο ρεπό, την μια ημέρα αναμενόμενη και την δεύτερη ως επιβράβευση για την πρόκριση στο Κύπελλο επί του Ολυμπιακού. Είναι… κιμπάρης ο Τερίμ, το έχει ξανακάνει και του έχει βγει. Το παιχνίδι με τον Πανσερραϊκό είναι πολύ δύσκολο, η ομάδα του Γκαρσία έχει δείξει ότι είναι δυσκολοκατάβλητος αντίπαλος ειδικά εντός έδρας. Πρέπει οπωσδήποτε να πάρει τη νίκη για να είναι η “δική του” αγωνιστική, αφού θα μειώσει σίγουρα με έναν από τους δύο ή και τους δύο πρωτοπόρους σε περίπτωση ισοπαλίας τους, καθώς έχει ΠΑΟΚ-ΑΕΚ. Το πρόγραμμα στρώνει πάρα πολύ και ο Παναθηναϊκός έχει την ευκαιρία να κάνει το 5x5. Σε αυτή την περίπτωση, αν δεν είναι πρώτος, θα είναι σε απόσταση αναπνοής από την κορυφή στη λήξη της κανονικής διάρκειας του πρωταθλήματος», ανέφερε σχετικά.

Ερωτηθείς για το αν υπάρχει ενδεχόμενο απόκτησης του Φορτούνη από πλευράς «πράσινων», ο ρεπόρτερ του σταθμού απάντησε αρνητικά, επισήμανε δε ότι κάθε καλός Έλληνας ποδοσφαιριστής θα μπορούσε να τους απασχολήσει και εξέφρασε την προσωπική του άποψη επί του θέματος…

Ενώ ο Αθανασίου τόνισε πως εκτός συγκλονιστικού απροόπτου, Σπόραρ, Βαγιαννίδης και Βέρμπιτς θα μπουν στις προπονήσεις του Παναθηναϊκού και θα δούμε ποιος θα είναι στην αποστολή για τις Σέρρες, χαρακτηρίζοντας πολύ σημαντικό το γεγονός πως θα έχει γεμάτο «οπλοστάσιο», ενώ άφησε ανοιχτό τι θα γίνει με Ιωαννίδη.

Και μίλησε για τα ποσοστά ευστοχίας… μπασκετμπολίστα του Γερεμέγεφ σε επίπεδο γκολ και συνδυαστικά με τον μικρό χρόνο συμμετοχής του στο «τριφύλλι», που τον καθιστούν μια καθόλα αξιόπιστη λύση, πόσο μάλλον όταν είναι η τρίτη.

