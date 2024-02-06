Νικολακόπουλος: «Ο Ντάρκο ήταν ήδη ενεργός στον Ολυμπιακό, ενεπλάκη στη μεταγραφή του Ράντονιτς»

Τα τελευταία νέα του Ολυμπιακού, μετά τη λύση της συνεργασίας με τον Πέδρο Άλβες και την επιστροφή του Ντάρκο Κοβάσεβιτς ως αθλητικού διευθυντή στον σύλλογο, μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

Συγκεκριμένα, ο ρεπόρτερ της ομάδας αποκάλυψε πως ο Σέρβος είναι ενεργός στους Πειραιώτες εδώ και κάμποσο καιρό, αφού μεταξύ άλλων είχε εμπλακεί στη μεταγραφή του συμπατριώτη του Ράντονιτς από την Τορίνο, μία υπόθεση που «σταμάτησε», σύμφωνα με πληροφορίες, ο Κάρλος Καρβαλιάλ.

Σήμερα ο Καρεμπέ τον συνέστησε στον Πορτογάλο προπονητή και τους ποδοσφαιριστές.

Σε ό,τι αφορά τον Καρβαλιάλ, είπε πως λογικά θα είναι κανονικά το Σάββατο στον πάγκο με τον ΟΦΗ, χωρίς όμως να αποκλείει την οποιαδήποτε ραγδαία εξέλιξη, ενώ όταν ρωτήθηκε για την περίπτωση του Γιοβάνοβιτς εξέφρασε την εκτίμηση δεν θα έβλεπε τον πρώην τεχνικό του Παναθηναϊκού πρόθυμο να έρχονταν στον Ολυμπιακό τη δεδομένη χρονική συγκυρία.

