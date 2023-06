Μέσι: «Νομίζω ότι έπαιξα στο τελευταίο Μουντιάλ μου»

Η ομάδα της εθνικής Αργεντινής βρίσκεται στο Πεκίνο καθώς θα δώσει φιλικά κόντρα σε Αυστραλία και Ινδονησία.



Ο Λιονέλ Μέσι μίλησε στο China TV, και ξεκαθάρισε πως το πρόσφατο Παγκόσμιο Κύπελλο που αγωνίστηκε ήταν το τελευταίο του.

«Όπως έχω πει, δεν νομίζω. Αυτό που κατέκτησα ήταν το τελευταίο Μουντιάλ μου. Θα δούμε πώς θα πάνε τα πράγματα στο μέλλον, αλλά δεν έχει αλλάξει κάτι στο μυαλό μου. Θα μου άρεσε να είμαι εκεί να το δω, αλλά όχι να συμμετάσχω», ανέφερε αρχικά και συνέχισε:



«Αφότου το κατέκτησα, που ήταν αυτό που μου έλειπε, είμαι ικανοποιημένος και ευγνώμων για την καριέρα που είχα. Και αυτό είναι το πιο σημαντικό για μένα. Νομίζω ότι έπαιξα στο τελευταίο Μουντιάλ μου».



Να θυμίσουμε ότι ο pulga επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι, καθώς στην Μπαρτσελόνα τα πράγματα ήταν εξαιρετικά περίπλοκα σχετικά με τα οικονομικά, με τους μπλαουγκράνα τελικά να μην μπορούν να τον αποκτήσουν.

Lionel Messi says that he won't play in the next World Cup in 2026 🥺 pic.twitter.com/VUfzIBfs0J