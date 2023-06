Τρέλα για Μέσι στην Αμερική: Sold out σε όλα τα φετινά παιχνίδια της Ίντερ Μαϊάμι

Φρενίτιδα ενθουσιασμού έχει φέρει η έλευση του Λιονέλ Μέσι στην Αμερική! Ο Αργεντινός πήρε την απόφαση να συνεχίσει την καριέρα του για πρώτη φορά εκτός Ευρώπης, με τον επόμενο σταθμό του να είναι η ομάδα του Ντέιβιντ Μπέκαμ, Ίντερ Μαϊάμι.

Εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι η ομάδα του Μαϊάμι από τις πρώτες ώρες προσπαθεί να βρει τρόπους να επωφεληθεί όσο περισσότερο γίνεται οικονομικά από αυτή τη μεταγραφή και ανέβασε κατακόρυφα τις τιμές των απλών εισιτηρίων, αλλά και των διαρκείας.

Ωστόσο, αυτό φαίνεται ότι δεν… πτόησε τους φίλους της ομάδας και συνολικά του αμερικανικού ποδοσφαίρου που προχώρησαν σε sold out σε όλα τα εντός και εκτός έδρας παιχνίδια της Ίντερ Μαϊάμι μέχρι το φινάλε της σεζόν.

Tickets for every MLS match vs. Inter Miami across the whole 🇺🇸 have been completely sold out. 🤯🤯🤯 pic.twitter.com/CoWCCuQjAf

«Ζήτησα από τον Μέσι ένα εισιτήριο για ένα ματς της Ίντερ Μαϊάμι και μου είπε πως υπάρχει sold out. Δεν υπάρχουν εισιτήρια. Δεν ξέρω τι συμβαίνει», ανέφερε ο Σέρχιο Αγκουέρο και αποτυπώνει ξεκάθαρα την «τρέλα» που επικρατεί για τον Παγκόσμιο πρωταθλητή με την «αλμπισελέστε» στο Μουντιάλ του Κατάρ.

Kun Aguero: “I asked Messi for a ticket of Inter Miami game and he told me it was sold out. There are no tickets. I don't know what's going on..” @SC_ESPN 🇺🇸 pic.twitter.com/w8v8KoFcxS