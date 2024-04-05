Την προσοχή των παικτών του ενόψει του εκτός έδρας αγώνα με τη Λαμία συνέστησε ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ μέσα από τις δηλώσεις του στην Cosmote TV. Ο Βάσκος τεχνικός του Ολυμπιακού τόνισε πως υπάρχει κίνδυνος αποπροσανατολισμού στο συγκεκριμένο ματς, αφού ακολουθεί εκείνο με τη Φενέρμπαχτσε.

Παράλληλα, ο 63χρονος προπονητής ύψωσε ασπίδα προστασίας στον Ρέτσο, λέγοντας πως είναι ευχαριστημένος με τα όσα κάνει στο γήπεδο και γι’ αυτό θέλει να τον χρησιμοποιεί συνεχώς, ενώ μίλησε και για τους Έσε-Τσικίνιο.

Αναλυτικά όσα είπε στην κάμερα της Cosmote TV:

Για το αν περίμενε την αντίδραση της ομάδας του στο ματς με τον Άρη: «Πάντα περιμένω μια τέτοια αντίδραση ειδικά μετά τον τρόπο που χάσαμε από την ΑΕΚ, παίζοντας πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Ξέραμε πως μπορούμε να παίξουμε το ίδιο καλά και αυτή τη φορά να κερδίσουμε. Αυτό κάναμε, παίξαμε καλά και πήραμε τη νίκη».

Για το τι ζητάει από τους Έσε-Τσικίνιο στον αγωνιστικό χώρο: «Ζητάω περισσότερα. Ζητάω πολλά περισσότερα από αυτούς τους δύο παίκτες. Πραγματικά κάνουν πολύ καλή δουλειά αλλά νομίζω πως και οι δύο έχουν πολλά περιθώρια για να βελτιωθούν ακόμα περισσότερο και να δώσουν κι άλλα πράγματα στο παιχνίδι μας. Ο Έσε είναι ένας παίκτης με εξαιρετική ποιότητα που μας δίνει πολλά, όμως νομίζω πως πρέπει να είναι πιο έξυπνος στην τοποθέτηση του όταν πρόκειται να πάρει την μπάλα. Ο Τσικίνιο επίσης μας δίνει πολλά με το παιχνίδι του, όμως και αυτός πρέπει να είναι πιο προσεκτικός όταν χάνει τη μπάλα, να βρίσκεται στη σωστή θέση για να την ξανακερδίσει. Και οι δύο μας βοηθάνε πολύ, όμως ζητάμε περισσότερα από αυτούς γιατί ξέρουμε πως μπορούν να τα δώσουν».

Για τον Ρέτσο και την κριτική που δέχθηκε μετά το ματς με την ΑΕΚ: «Ούτε όταν καταλαβαίνω τι γράφεται ασχολούμαι με τον Τύπο. Πόσω μάλλον τώρα που δεν γνωρίζω και τη γλώσσα. Αυτό που κάνω εγώ στη δουλειά μου είναι να μην στέκομαι σε μια φάση ή σε ένα γκολ ή σε μια στιγμή του αγώνα. Αναλύω τι γίνεται στα 90 λεπτά ενός αγώνα. Όπως και στον επιθετικό δεν στέκομαι στα πόσα γκολ θα βάλει αλλά στο τι δουλειά θα προσφέρει γενικότερα μέσα στον αγώνα, έτσι και με τον Ρέτσο δεν χρειάζεται να σταθώ σε ένα λεπτό του αγώνα αλλά στο τι προσφέρει σε ολόκληρο τον αγώνα. Γενικά είναι κάτι που συμβαίνει. Στον δικό μας άνθρωπο να κάνουμε πολύ περισσότερη επίθεση από ότι σε έναν ξένο. Εγώ είμαι ευχαριστημένος με την δουλειά που κάνει ο Ρέτσος μέσα στο γήπεδο και για αυτό συνεχίζω να τον θέλω μέσα στον αγωνιστικό χώρο στα παιχνίδια μας».

Για την Λαμία: «Φυσικά και υπάρχει πάντα ο κίνδυνος να αποπροσανατολιστείς όταν ακολουθεί ένα πολύ σημαντικό ματς, όμως η δουλειά μας είναι να προσπαθήσουμε να μείνουμε συγκεντρωμένοι στο παιχνίδι με την Λαμία. Είναι σαφές, το γνωρίζουμε όλοι πως δεν υπάρχει κανένα περιθώριο για να κάνουμε άλλη λάθη στο πρωτάθλημα. Θέλουμε να κάνουμε ένα ακόμα καλό παιχνίδι και να πάρουμε τη νίκη. Επομένως όλη μας η προσοχή πρέπει να είναι σε αυτό το παιχνίδι. Ξέρουμε πως η Λαμία θα τα δώσει όλα σε αυτό το παιχνίδι, για αυτό και εμείς πρέπει να έχουμε το μυαλό μας μόνο εκεί. Δεν πρέπει να σκεφτούμε από τώρα το επόμενο ματς. Το ματς με την Λαμία είναι ο σημαντικότερος αγώνας».

