Με μεσημεριανή προπόνηση στο «Γεώργιος Καλαφάτης» συνεχίστηκε σήμερα (05/04) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού, ενόψει του κυριακάτικου (07/04) αγώνα, κόντρα στον Άρη.



Στο κανονικό πρόγραμμα της ομάδας εντάχθηκε και ο Άντραζ Σπόραρ, θέτοντας εαυτόν στην διάθεση του Φατίχ Τερίμ, για το ματς του «τριφυλλιού» στο «Κλεάνθης Βικελίδης».

Αντίθετα, ασκήσεις στο γυμναστήριο έκανε ο Μπαρτ Σένκεφελντ, ενώ απών λόγω ίωσης ήταν ο Αϊτόρ Κανταλαπιέδρα, έχοντας, πάντως, μείνει αμφότεροι εκτός της αποστολής του Παναθηναϊκού με την ΑΕΚ.Παράλληλα, το δικό τους πρόγραμμα συνέχισαν οι μακροχρόνια απόντες Χόρντουρ Μάγκνουσον και Έρικ Πάλμερ-Μπράουν.Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στο πρόγραμμα οι «πράσινοι» ξεκίνησαν με προθέρμανση, συνέχισαν με ασκήσεις κυκλοφορίας μπάλας και ολοκλήρωσαν με παιχνίδι σε περιορισμένο χώρο.

