Πώς μπορούν να… βρεθούν αντίπαλοι στα playoffs Παναθηναϊκός και Ολυμπιακός

Απέμεινε… μιάμιση αγωνιστική για την ολοκλήρωση της regular season στην Ευρωλίγκα και το σενάριο του «εμφυλίου» ανάμεσα σε Παναθηναϊκό και Ολυμπιακό στα playoffs δεν έχει ακόμη αποκλειστεί. Οι «πράσινοι» και οι «ερυθρόλευκοι» θα συναντηθούν αν οι μεν είναι τρίτοι, τέταρτοι ή πέμπτοι ή αν οι δε είναι τέταρτοι ή πέμπτοι. Η πιθανότητα του συναπαντήματος των «αιωνίων» στα playoffs ουσιαστικά θα εξαλειφθεί εφόσον ο Παναθηναϊκός νικήσει απόψε την Μπάγερν στο Μόναχο, αφού εφόσον συμβεί αυτό η πιθανότητα «εμφυλίου» θα είναι… ζωντανή μόνο αν οι «πράσινοι» χάσουν από την ουραγό Άλμπα στην έδρα τους την επόμενη εβδομάδα.



Ο Παναθηναϊκός μπορεί να τερματίσει από δεύτερος ως έκτος. Αν κάνει το 2/2, με Μπάγερν απόψε στο Μόναχο και Άλμπα στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη, θα είναι σίγουρα δεύτερος, ανεξάρτητα από τα αποτελέσματα στα άλλα παιχνίδια και σε αυτή την περίπτωση δεν μπορεί να παίξει με τον Ολυμπιακό. Οι «πράσινοι» μπορούν να είναι τρίτοι αν κάνουν 1/2 και ταυτόχρονα κερδίσει μόνο μία εκ των Μπαρτσελόνα (εκτός με Βιλερμπάν) ή Μονακό (εντός με Μπάγερν) την τελευταία αγωνιστική αλλά και ηττηθεί ο Ολυμπιακός από τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ την επόμενη Παρασκευή. Σε αυτό το σενάριο μπορεί να παίξει με τον Ολυμπιακό αν εκείνος είναι έκτος.

Ο Παναθηναϊκός θα είναι τέταρτος και μπορεί να παίξει με τον Ολυμπιακό εφόσον αυτός είναι πέμπτος, αν κάνει 1/2 και ταυτόχρονα κερδίσουν Μπαρτσελόνα και Μονακό, οι «ερυθρόλευκοι» χάσουν από τη Φενέρ κι αυτή έχει ηττηθεί σήμερα εντός έδρας από την Εφές. Η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα είναι πέμπτη αν κάνει 1/2 ή 0/2 και ταυτόχρονα κερδίσουν Μονακό, Μπαρτσελόνα και Ολυμπιακός και β) αν κάνει 0/2, κερδίσει ο Ολυμπιακός τη Φενέρ και η ομάδα του Γιασικεβίτσιους χάσει από την Εφές. Ο Παναθηναϊκός θα είναι έκτος και άρα δεν μπορεί να παίξει με τον Ολυμπιακό, εφόσον κάνει δύο ήττες και ταυτόχρονα η Φενέρ κερδίσει τους Πειραιώτες στο ΣΕΦ. μετά τη νίκη του στο Βελιγράδι απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα μπορεί να τερματίσει από τέταρτος μέχρι έκτος. Αν χάσει από τη Φενέρμπαχτσε στο ΣΕΦ την επόμενη Παρασκευή θα είναι σίγουρα έκτος και θα παίξει στα playoffs με τον τρίτο της βαθμολογίας.Αν κερδίσει τη Φενέρ στο Φάληρο, τότε οι «ερυθρόλευκοι» θα είναι α) πέμπτοι αν ο Παναθηναϊκός κάνει το 2/2 με Μπάγερν απόψε στο Μόναχο και Άλμπα στο ΟΑΚΑ την Πέμπτη ή β) τέταρτοι, αν οι «πράσινοι» χάσουν ένα από τα δύο παιχνίδια απέναντι στις γερμανικές ομάδες.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.