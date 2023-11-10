Με θρίαμβο των Ελλήνων ιστιοπλόων ολοκληρώθηκε η «32η Athens International Sailing Week 2023»

Με εξαιρετική εμφάνιση των Ελλήνων ιστιοπλόων ολοκληρώθηκε σήμερα στον Σαρωνικό κόλπο η «32η Athens International Sailing Week 2023». Οι αθλητές και οι αθλήτριές μας έδωσαν τον καλύτερο εαυτό τους και κατέκτησαν τα μετάλλια στις περισσότερες κατηγορίες. Στις διεθνείς της πρώτης φάση όσο και στις ολυμπιακές της δεύτερης φάσης. Για τις ολυμπιακές κατηγορίες και τα ΑμεΑ, που τελείωσαν χθες, αυτός ο αγώνας ήταν ταυτόχρονα και πανελλήνιο πρωτάθλημα.



Στον ιστορικό αγώνα συνολικά έλαβαν μέρος περισσότερα από 780 σκάφη (αριθμός ρεκόρ!) που εκπροσώπησαν 13 χώρες και συγκεκριμένα τις Ελλάδα, Κύπρο, Σουηδία, Ινδία, Ιαπωνία, Βουλγαρία, Ουγγαρία, Λιθουανία, Σερβία, Τουρκία, Ισραήλ, Β. Μακεδονία και Ρουμανία.

Η διοίκηση της Ιστιοπλοϊκής Ομοσπονδίας, οι συνεργαζόμενοι όμιλοι, οι εθελοντές, οι προπονητές και όσοι συμμετείχαν στη διοργάνωση έκαναν τα πάντα, έτσι ώστε να γίνει ένας αγώνας υψηλού επιπέδου και κατά γενική ομολογία όλα πήγαν περίφημα.



Η τελετή λήξης του αγώνα και η απονομή των μεταλλίων στους νικητές θα διεξαχθεί στις 6.30 το απόγευμα στις εγκαταστάσεις του Ν.Α.Ο. Βούλας.



Τα τελικά αποτελέσματα έχουν ως εξής:



470 mixed (7 σκάφη, 10 ιστιοδρομίες)



1. Α. Σπανάκη – Ο. Σπανάκης 16β.



2. Μ. Παππά – Ν. Γιωτόπουλος 21β.



3. Ν. Μπριλάκης – Ρ. Κλωναρίδου 25β.



IQFOiL ανδρών ( 10 σκάφη, 10 ιστιοδρομίες)



1. Λ. Τσορτανίδης 9β.



2. Α. Καριόλου 21β. Κύπρος



3. Β. Κοκκαλάνης 23β.



iQFOiL γυναικών ( 7 σκάφη, 10 ιστιοδρομίες)



1. Ν. Λάππα 11β. Κύπρος



2. Ντ. Ουραλπαλόμπο 19β. Τουρκία



3. Δ. Ποντίφηξ 30β.



iQFOiL Junior (13 σκάφη, 9 κούρσες)



1. Π. Κονταρίνης 8β.



2. Α. Βασμανώλης 21β.



3. Μ. Κοροβέσης 27β.



ILCA 7 (39 σκάφη, 9 ιστιοδρομίες)



1. Γ. Παπαδάκος 36β



2. Μπ. Χάρος Μαόρ 38β. Ισραήλ



3. Α. Ελευθεριάδης 43β.



ILCA 6 γυναικών (28 σκάφη, 9 κούρσες)



1. Ε. Γκίκα 31β.



2. Ε. Γκιουζέλ 355β. Τουρκία



3. Μ.Χ. Μένη 44β.

