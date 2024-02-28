Αυτοκτόνησε στην Τρίπολη ο Αστέρας και συνεχίζει στα playouts! Οι Αρκάδες πληγώθηκαν για ακόμη ένα ματς από τα πολλά αμυντικά κενά τους, δέχτηκαν τρία γκολ από στατικές φάσεις και το τελικό 3-3 απέναντι στην Κηφισιά, στέλνει και μαθηματικά τη Λαμία στα playoffs για πρώτη φορά στην ιστορία της!



Σπουδαίος βαθμός για την ομάδα των Βορείων Προαστίων στη μάχη που δίνει για την παραμονή, με τους γηπεδούχους να διαμαρτύρονται έντονα για τις αποφάσεις του Μανούχου τόσο στο 1-0 (που ήρθε με πέναλτι) όσο και στο 3-3 (για οφσάιντ του Οζέγκοβιτς).

Διαδικαστικού χαρακτήρα το τελευταίο ματς των Αρκάδων στις Σέρρες, με την Κηφισιά να υποδέχεται τον Παναιτωλικό σε εξάποντο παιχνίδι!

