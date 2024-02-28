Ο Ματίας Αλμέιδα δεν προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα (19:00).



Ο Χατζισαφί προτιμήθηκε ως παρτενέρ του Βίντα στα στόπερ, ο Σιμάνσκι επανέρχεται στο βασικό σχήμα αντί του Γιόνσον ως αμυντικό χαφ, ενώ ο Λιβάι Γκαρσία επελέγη για την κορυφή της επίθεσης αντί του Πόνσε.



Αναλυτικά: Στάνκοβιτς-Σιντιμπέ, Βίντα, Χατζισαφί, Πήλιος-Σιμάνσκι, Πινέδα-Άμραμπατ, Ελίασον, Τσούμπερ-Γκαρσία.



Εκτός αποστολής έμεινε ο Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα. Προπονήθηκε σήμερα με την ΑΕΚ Β κι ενδέχεται να αγωνιστεί αύριο με την ΑΕΚ Β απέναντι στον Απόλλωνα Πόντου.

