Με Χατζισαφί στόπερ και Λιβάι βασικό η 11άδα της ΑΕΚ με ΠΑΣ

Δείτε τις επιλογές του Ματίας Αλμέιδα για την ενδεκάδα της ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΣ Γιάννινα.

ΑΕΚ

Ο Ματίας Αλμέιδα δεν προχώρησε σε μεγάλες αλλαγές στην ενδεκάδα της ΑΕΚ για το ματς με τον ΠΑΣ Γιάννινα (19:00).

Ο Χατζισαφί προτιμήθηκε ως παρτενέρ του Βίντα στα στόπερ, ο Σιμάνσκι επανέρχεται στο βασικό σχήμα αντί του Γιόνσον ως αμυντικό χαφ, ενώ ο Λιβάι Γκαρσία επελέγη για την κορυφή της επίθεσης αντί του Πόνσε.

Αναλυτικά: Στάνκοβιτς-Σιντιμπέ, Βίντα, Χατζισαφί, Πήλιος-Σιμάνσκι, Πινέδα-Άμραμπατ, Ελίασον, Τσούμπερ-Γκαρσία.

Εκτός αποστολής έμεινε ο Σέρχιο Αραούχο, ο οποίος ακολουθεί ένα ειδικό πρόγραμμα. Προπονήθηκε σήμερα με την ΑΕΚ Β κι ενδέχεται να αγωνιστεί αύριο με την ΑΕΚ Β απέναντι στον Απόλλωνα Πόντου.

