Ο Ολυμπιακός ταξιδεύει στην Τρίπολη για να αντιμετωπίσει τον Αστέρα (12/11, 20:30) στο πλαίσιο της 11ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League.

Ο Ντιέγκο Μαρτίνεθ στις δηλώσεις του στη NOVA ενόψει του αγώνα στην Αρκαδία στάθηκε στις δυσκολίες, που κρύβει η συγκεκριμένη αναμέτρηση, αναφέρθηκε στην ήττα από τη Γουέστ Χαμ, ενώ στάθηκε και στον Ελ Αραμπί, μιλώντας για τον Μαροκινό επιθετικό με τα καλύτερα λόγια.

Για το ματς με τη Γουέστ Χαμ: «Έχουν περάσει λίγες ώρες από την επιστροφή στην Αγγλία. Σε αυτό το ταξίδι πήγαμε να πάρουμε βαθμούς, ακόμα και με σκοπό να κερδίσουμε. Η απόδοσή μας έδειξε ότι ο Ολυμπιακός είναι μία ομάδα ανταγωνιστική και είμαστε ευχαριστημένοι. Είμαστε ικανοποιημένοι από την αυτοπεποίθησή μας. Είμαστε αποφασισμένοι να αντιμετωπίσουμε τον επόμενο αντίπαλο μας».

Για το ματς με τον Αστέρα Τρίπολης: «Όταν ανέλαβα τον Ολυμπιακό αυτό που σκέφτηκα ήταν να κρατηθεί η ελληνική ουσία και το πνεύμα στην ομάδα. Ήταν σκέψη μας να κρατηθεί το ελληνικό πνεύμα. Έχουν περάσει λίγες ώρες από το απαιτητικό παιχνίδι στην Αγγλία. Είμαστε μία μεγάλη ομάδα και όλοι είμαστε χρήσιμοι σε αυτή την ομάδα. Θέλουμε να κάνουμε ένα ολοκληρωμένο παιχνίδι με υψηλή απόδοση για να πάρουμε ένα θετικό αποτέλεσμα».

Για την προετοιμασία της ομάδας του: «Είμαστε μία ομάδα που έχουμε το DNA του νικητή και πρέπει πάντα να κερδίζει. Επομένως, όποιος φοράει αυτήν τη φανέλα έτσι νιώθει και θα πάμε στην Τρίπολη με αυτόν τον στόχο. Το μόνο που μπορούμε να ελέγξουμε είναι η διαδικασία της προετοιμασίας του αγώνα. Προετοιμάζουμε τον αγώνα με σκοπό τη νίκη. Το παιχνίδι είναι δύσκολο και θα πρέπει να προσαρμοστούμε στις συνθήκες του αγώνα, στις απαιτήσεις του αντιπάλου και στον αγωνιστικό χώρο».

Για τον Ελ Αραμπί: «Είμαστε πολύ ευχαριστημένοι από τη συμπεριφορά και τη νοοτροπία όλων των ποδοσφαιριστών μας και κυρίως από τον Ελ Αραμπί. Παρά το γεγονός ότι έχει λίγα λεπτά συμμετοχής παραμένει ένας εξαιρετικός αρχηγός για εμάς. Η συνεισφορά του στην ομάδα είναι πολύ μεγάλη. Ζήτησε ο ίδιος να παίζει με τον Ολυμπιακό Β. Είμαστε σε συνεργασία με τη Β ομάδα και οι παίκτες μας μπορούν να προσφέρουν όπου τους ζητηθεί.

Επομένως έδειξε για ακόμα μία φορά τη νοοτροπία και την καταπληκτική συμπεριφορά των ποδοσφαιριστών. Για αυτό και πριν τη Γουέστ Χαμ είπα ότι πιστεύω πάρα πολύ σε αυτή την ομάδα στο άμεσο και μακροπρόθεσμο στόχο μας, γιατί οι παίκτες δείχνουν καταπληκτική νοοτροπία και θέληση για εξέλιξη για να βοηθούν.

Έχουμε ένα πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα, έχουμε παίκτες στους οποίους μπορούμε να στηριχτούμε παρά τις δύσκολες συνθήκες. Πρέπει να σκεφτούμε μόνο το δύσκολο παιχνίδι που έχουμε μπροστά μας. Θα πρέπει να δώσουμε όλοι τον καλύτερο μας εαυτό για να πάρουμε το αποτέλεσμα που επιθυμούμε».

