Πήρε την μπουκιά απ’ το στόμα του Πανσερραϊκού ο Ατρόμητος. Τα «λιοντάρια» βρέθηκαν μία ανάσα απ’ το πρώτο τους «διπλό» στη σεζόν, το οποίο ξεγλίστρησε χάρη σε γκολ του Αντζιέλσκι με κεφαλιά στο 90’+4’.



Οι φιλοξενούμενοι είχαν προηγηθεί στο 40’ με γκολ του Χατζηστραβού, κατάφεραν να «κλειδώσουν» τους ανεβασμένους Περιστεριώτες στο μεγαλύτερο μέρος του ματς, αλλά παρά το θετικό αποτέλεσμα, στο τέλος τους μένει η πικρή γεύση.



Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-3-3 παρέταξε τον Ατρόμητο ο Ίλιτς. Στο τέρμα ήταν ο Τσιντώτας, στο κέντρο της άμυνας Τζαβέλλας και Ασεβέδο, με τους Κεσχρίντα και Ντε Μποκ να είναι τα μπακ. Εντερ, Φριντζόσον και Κουντέ τα χαφ, με τους Ρομπάιγ και Καμαρά να είναι στα «φτερά» και τον Βαλένσια στην κορυφή της επίθεσης.



Με κάτι σαν 4-4-1-1 ο Πανσερραϊκός. Ο Χοβάν στο τέρμα, Μπέργκστρομ και Αυλωνίτης στο τέρμα, Ντανκερλούι και Πηλέας στα μπακ, ενώ Πεταυράκης, Μορέιρα, Ουεντραόγκο, Χατζηστραβός ήταν η τετράδα στα χαφ. Ο Μασαρίποφ πλαισίωνε τον Άλεξιτς.



Το ματς

Από το ξεκίνημα φάνηκε ότι θα είχαμε μπροστά μας ένα σφιχτό παιχνίδι. Επιβεβαιώθηκε και στη συνέχεια, με τον ρυθμό να είναι αργός και τις φάσεις μπροστά στις εστίες των δύο ομάδων λίγες, ενώ υπήρχαν και αρκετές ημιτελείς προσπάθειες. Με αυτόν τον τρόπο προθερμάνθηκαν οι δύο ομάδες στο 5’, όταν ο Άλεξιτς βρέθηκε επικίνδυνα στα όρια της περιοχής, αλλά η άμυνα του Ατρόμητου τον έκοψε, ενώ στη συνέχεια ο Ρομπάιγ πάτησε στην άλλη περιοχή μετά από μπαλιά του Ντε Μποκ και πήρε το κόρνερ.



Στο 9’ ο Καμαρά έπιασε εκτός περιοχής σουτ, με τον Χοβάν να είναι σε ετοιμότητα. Η επίσκεψη του Άλεξιτς στην αντίπαλη περιοχή στο 11’ θα μπορούσε να φέρει κάτι καλό για τον Πανσερραϊκό, αλλά το σουτ από πλάγια θέση ήταν… τζούφιο και η μπάλα πέρασε εκτός. Τα αρκετά μαρκαρίσματα, το αργό τέμπο και οι αρκετές εντάσεις δεν επέτρεψαν να γίνει καλό παιχνίδι.



Η αναμέτρηση είχε κάποια ξεσπάσματα, τα οποία διατηρούσαν ζεστό το ενδιαφέρον. Όπως συνέβη στα μέσα του ημιχρόνου. Το κλέψιμο από πλευράς Ατρόμητου έδωσε τη δυνατότητα για επικίνδυνη αντεπίθεση στο 21’, με τον Ρομπάιγ να μοιράζει κάθετα για τον Βαλένσια, αλλά πρόλαβε και μάζεψε ο Χοβάν, ενώ υπήρχε και η επιλογή του Φριντζόνσον δεξιά.



Στο επόμενο λεπτό ο Πανσερραϊκός βρήκε δίχτυα, αλλά όχι και το γκολ. Ο Αυλωνίτης έκανε κεφαλιά-πάσα, ο Άλεξιτς αποτυχημένο ψαλιδάκι προτού ο Μπέργκστρεμ στείλει από κοντά την μπάλα στα δίχτυα. Ο Κατοίκος έδωσε φάουλ στο ψαλιδάκι, το VAR τον φώναξε και εν τέλει διαπίστωσε ότι είχε κάνει χέρι ο Χατζηστραβός. Η ουσία έμεινε ίδια, αφού δεν μέτρησε το τέρμα στο 22’.



Ακολούθησε ένα διάστημα με μηδέν ουσία και μόνη υποψία φάσης το γύρισμα του Καμαρά από τα αριστερά, το οποίο έκοψε ο Αυλωνίτης στο 36’. Ο Πανσερραϊκός βρήκε το γκολ στο 40’, όταν Άλεξιτς έκλεψε από τον Κουντέ και μοίρασε στον Μασαρίποφ που ελίχθηκε και έδωσε την κατάλληλη στιγμή στον Χατζηστραβό που εκτέλεσε άψογα για το 0-1.



Πριν κοπάσουν οι πανηγυρισμοί για τους μεν, αλλά και προτού καταλάβει ο Ατρόμητος πώς έπαθε τη ζημιά παραλίγο να γίνει το 0-2 με τον ίδιο πρωταγωνιστή. Ο Χατζηστραβός έφυγε στην κόντρα. Στις καθυστερήσεις ο Ατρόμητος έφτασε κοντά στην ισοφάριση, με τον Ασεβέδο να κάνει το γύρισμα και τον Ντε Μποκ να στέλνει την μπάλα στα σώματα από τα όρια της μικρής περιοχής.



Παρόμοιο ήταν το σκηνικό στο β’ μέρος και για την ακρίβεια ακόμη πιο κοντά στα μέτρα του Πανσερραϊκού, που μπλόκαρε σε μεγάλο διάστημα τους γηπεδούχους, οι οποίοι έπαιζαν με δύο επιθετικούς στην περιοχή πλέον. Μάλιστα, είχε και την πρώτη καλή φάση μετά την ανάπαυλα, φτάνοντας μία ανάσα από το 0-2. Ο Ουεντραόγκο με εξαιρετική μπαλιά στην πλάτη της άμυνας βρήκε τον Άλεξιτς, ο οποίος πάτησε περιοχή, βρέθηκε φάτσα με τον Τσιντώτα, εκτέλεσε, αλλά ο Έλληνας γκολκίπερ έδιωξε με το αριστερό πόδι σε κόρνερ στο 54’.



Ο Ατρόμητος απείλησε στο 61’ με τον Κουντέ να γεμίζει και τον Ασεβέδο που ήταν σε καλή θέση να μην φτάνει στην μπάλα. Για σημαντικό διάστημα ο Ατρόμητος έδειχνε εγκλωβισμένος και δεν μπορούσε να πατήσει περιοχή. Το έκανε στο 73’ ο Πασνερραϊκός με κεφαλιά του Τομάς, που πέρασε λίγο έξω και στη συνέχεια δόθηκε οφσάιντ σε οριακή φάση. Αν έμπαινε πιθανόν να άλλαζε η απόφαση μέσω VAR.

Στο 84’, ο Ατρόμητος είχε μία από τις πιο καλές του στιγμές, με τον Καμαρά να κουβαλάει την μπάλα, βρίσκοντας ψηλά τον Πανσερραϊκό, αλλά η πάσα που έγινε για τον Γιουμπιτάνα ήταν δυνατή, με αποτέλεσμα να φύγει πλάγια ο άσος των γηπεδούχων.

