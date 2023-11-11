Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-2-3-1 πορεύτηκε ο Κώστας Μπράτσος, που επέλεξε τον Κόστιτς κάτω από τα δοκάρι και τους Κίτσο, Καλόγερόπουλο, Τσοκάνη και Λούνα στην άμυνα. Στον άξονα βρέθηκαν οι Τρουιγέ και Γκλάβτσιτς, με τους Ντέλετιτς, Μπερτόλιο και Κορνέ πίσω από τον Γκαρσία.



Με 4-2-3-1 και ο Άκης Μάντζιος, με τον Κουέστα να υπερασπίζεται την εστία και τους Μοντόγια, Μπράμπετς, Φατόερα και Φεράρι να επιλέγονται στην άμυνα. Δυάδα στα χαφ οι Νταρίντα-Βερστράτε, με τους Σουλεϊμάνοφ, Πάρδο και Παναγίδη πίσω από τον Μορόν.



Το ματς

Οι δύο ομάδες μπήκαν ορεξάτες στον αγωνιστικό χώρο, με τον Μορόν να έχει άστοχο σουτ στα πρώτα δευτερόλεπτα και τον Γκαρσία να τον μιμείται λίγο αργότερα.



Ωστόσο, ο ρυθμός γρήγορα έπεσε, με αποτέλεσμα να δούμε πολύ παιχνίδι κέντρου μέχρι να φτάσουμε στην επόμενη αξιόλογη φάση στο... 35ο λεπτό!



Επρόκειτο για ένα μακρινό σουτ του Ντέλετιτς που εξουδετέρωσε δίχως μεγάλο πρόβλημα ο Κουέστα.



Ένα λεπτό αργότερα δε, είδαμε και την μπάλα να καταλήγει στα δίχτυα για λογαριασμό του Άρη, όμως το γκολ του Μπράμπετς ακυρώθηκε κατόπιν χρήσης VAR για χέρι.



Στο 39’, ο τερματοφύλακας των φιλοξενούμενων σταμάτησε το σουτ του Τρουιγέ, με την κεφαλιά του Μορόν στο 41’ να κοντράρει σε αμυντικό και να απομακρύνεται.



Ακολούθησε η καίρια επέμβαση του Κόστιτς σε κόντρα που κέρδισε μετά από κόρνερ ο Μπράμπετς στο 43’, με το πρώτο ημίχρονο να ολοκληρώνεται δίχως σκορ.



Διαιτητής: Τσιμεντερίδης

Βοηθοί: Στάικος, Νίκζας

4ος: Ματσούκας

VAR: Σιδηρόπουλος, Μπούξμπαουμ

Πηγή: skai.gr

