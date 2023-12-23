Τσακίρης: «Δεν είναι καταστροφή το -3 για την ΑΕΚ - Αυτή είναι η μεταγραφική προτεραιότητα»

Τα τελευταία νέα της ΑΕΚ, μετά την ολοκλήρωση του πρώτου μέρους της σεζόν και της διακοπής για τα Χριστούγεννα, μετέφερε ο Γιώργος Τσακίρης στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.



«Το χειρότερο για την ΑΕΚ είναι πως το πάθημα, δεν της έγινε μάθημα, αφού δεν τελείωσε δύο δικά της παιχνίδια. Στην ΑΕΚ αντιμετωπίζουν ως ήττα τα δύο αυτά αποτελέσματα. Ειδικά αυτή στις Σέρρες, η ΑΕΚ το πάλεψε μέχρι το 90’, αυτό που έχασε ο Ελίασον είναι εξίσου εγκληματικό με το λάθος του Αθανασιάδη. Δεν χρειάζεται να μπλοκάρει σε ένα τέτοιο σημείο. Έπρεπε να τελειώσει τη φάση, έπρεπε να σουτάρει και ας πάει άουτ. Δυστυχώς δεν εκμεταλλεύτηκε το γεγονός αυτό και αν τα είχε πάρει αυτά τα δύο ματς, θα ήταν στην κορυφή. Δεν είναι καταστροφή το -3, αφού έχει βρεθεί στο παρελθόν στο -6 και το -8. Το μοναδικό καλό είναι η επιστροφή του Λιβάι, ο οποίος σε τρία γκολ έχει βάλει ισάριθμα τέρματα. Είναι ξανά σε beast mode και δεν πέφτει κάτω με τίποτα», ανέφερε αρχικά ο ρεπόρτερ της ομάδας.

Σε ό,τι αφορά τα μεταγραφικά, υπογράμμισε ότι «η αναζήτηση συνεχίζεται για τον αριστερό μπακ, αφού θα λείψουν οι Ιρανοί στο Ασιατικό Κύπελλο, και υπάρχει ως προτεραιότητα η συγκεκριμένη περίπτωση για βασικό παίκτη, και για την επόμενη σεζόν, και δεν θα ψάξει για δανεικό παίκτη, και κοιτάει για έναν μεσοεπιθετικό. Για τον Αθανασιάδη, μέχρι και προχθές, δεν είχε προκύψει τέτοια κουβέντα ενόψει Ιανουαρίου. Δεν ξέρω αν αύριο-μεθαύριο ο Ματίας θα πει “πάμε και για τερματοφύλακα”».



Και κατέληξε, με το μήνυμα, «εκείνο που προέχει είναι να ηρεμήσουν στην ΑΕΚ. Να καθαρίσουν το κεφάλι τους, αφού έχουν μέχρι την Τρίτη ρεπό, και να γυρίσουν πίσω υγιείς, αφού ακολουθεί το Κύπελλο με τον Άρη και μετά το ντέρμπι με Ολυμπιακό και στη συνέχεια με Παναθηναϊκό».

