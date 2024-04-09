Οι υποψήφιοι πολλοί, η ονοματολογία «πλούσια» και όσο προχωράμε προς το φινάλε της σεζόν τόσο θα μεγαλώνει το θέμα του «αντι – Κλοπ» στη Λίβερπουλ. Ένα θέμα που ήδη δείχνει ισάξιο της κατάκτησης του πρωταθλήματος από τους «κόκκινους».

Τόσος ντόρος για αντικαταστάτη προπονητή δεν πρέπει να έχει ξανά υπάρξει. Είναι τέτοια η επιρροή του Γερμανού στην ιστορία της ομάδας που όλος ο οργανισμός ενδεχομένως να σκέφτεται περισσότερο τη ζωή χωρίς αυτόν, παρά τον επικείμενο 20ο τίτλο της Premier League.

Προφανώς το ιδεατό για κάθε φίλο των «ρεντς» είναι το «τρεμπλ» στο φινάλε του Κλοπ, αφού έχει ήδη κατακτηθεί το Carabao Cup και απομένουν οι εφικτοί στόχοι του αγγλικού πρωταθλήματος και του Europa League. Όσο εκείνος και η αρμάδα του είναι συγκεντρωμένοι στις δύο αυτές διοργανώσεις, οι διοικούντες οφείλουν να «τρέξουν» για την επόμενη ημέρα στο σύλλογο. Όσο νωρίτερα τόσο το καλύτερο και γι’ αυτό, εάν όντως ισχύουν τα δημοσιεύματα, έχουν βρει τον εκλεκτό.

Το Sky Sports της Γερμανίας μετέδωσε πως οι αρμόδιοι του ποδοσφαιρικού τμήματος έχουν έρθει σε κατ’ αρχήν συμφωνία με τον Ρούμπεν Αμορίμ. Δημοσιεύματα από την Πορτογαλία διέψευσαν οποιαδήποτε επικοινωνία ανάμεσα στις δύο πλευρές. Σε κάθε περίπτωση ο προπονητής της Σπόρτινγκ Λισαβόνας έχει το… βιογραφικό για να είναι ο επόμενος που θα μπει στο «Άνφιλντ».

Οι δύο μήνες που άλλαξαν τη ζωή του Αμορίμ

Σε ηλικία μόλις 32 ετών «σκότωσε» τον ποδοσφαιριστή μέσα του. Αν και είχε την καριέρα για να πάρει ένα «χρυσό» συμβόλαιο σε ομάδες της Σαουδικής Αραβίας ή της Ιαπωνίας προτίμησε να ακολουθήσει το δρόμο της προπονητικής. Ως αμυντικός μέσος στη Μπενφίκα του Ζόρζε Ζεσούς είχε την απαραίτητη ευφυία που μπορούσε να μετατραπεί σε προπονητική φιλοσοφία.

Ο Αμορίμ πήρε το ρίσκο της Κάζα Πία στην τρίτη κατηγορία του πορτογαλικού ποδοσφαίρου τη σεζόν 2018/19 στην οποία έμεινε για ένα εξάμηνο. Το «πείραμα» απέτυχε και επέλεξε κάτι πιο… ασφαλές όπως η δεύτερη ομάδα της Μπράγκα. Δεν χρειάστηκαν παρά τέσσερις μήνες δουλειάς σε αυτήν προτού πάρει «προαγωγή» για την ανδρική ομάδα. Ήταν η πρώτη μεγάλη ευκαιρία που του παρουσιάστηκε και εκείνος την «έπιασε» από τα μαλλιά. Στις τρεις πρώτες εβδομάδες ως προπονητής την έστεψε Κυπελλούχο Πορτογαλίας.

Από τα τέλη του Δεκεμβρίου το 2019 μέχρι τις αρχές του Μαρτίου το 2020, μέσα σε εξήντα μέρες δηλαδή, έφερε το Κύπελλο στη Μπράγκα που δεν μπόρεσε να του σταθεί εμπόδιο για το μεγάλη βήμα. Κάθισε μόλις 13 παιχνίδια στον πάγκο των «Αρσεναλίστας», πριν η Σπόρτινγκ του προσφέρει τη μεγαλύτερη πρόκληση της προπονητικής του καριέρας. Μέχρι την επόμενη…

Από εκείνον το Μάρτιο μέχρι σήμερα, ο 39χρονος πια Αμορίμ έχει «γιγαντώσει» την ομάδα της Λισαβόνας «σπάζοντας» το δίπολο των Μπενφίκα και Πόρτο. Μεγαλύτερο κατόρθωμα αυτό του πρωταθλήματος τη σεζόν 2020/21. Ύστερα από 19 χρόνια, ο Πορτογάλος έφερε τον τίτλο της Liga Nos στο «Ζοσέ Αλβαλάδε», δημιουργώντας ένα σύνολο με ταυτότητα, δυναμική και μονίμως ανταγωνιστικό εντός συνόρων. Φέτος πλησιάζει στο δεύτερο πρωτάθλημα μέσα στην τετραετία, αφού βρίσκεται τέσσερις βαθμούς μπροστά από τη Μπενφίκα με ένα παιχνίδι λιγότερο.

Η τριάδα στην άμυνα και ο πιο hot επιθετικός στην Ευρώπη

Στο πρόσφατο ντέρμπι κορυφής με τους «Αετούς», η Σπόρτινγκ πήρε τη νίκη τίτλου στο 91ο λεπτό με το γκολ του Γκένι. Σε ένα παιχνίδι με απίστευτο ρυθμό και εκατέρωθεν ευκαιρίες κέρδισε αυτός που έμεινε πιστός στην τακτική του. Στη σκληράδα των παικτών του Σμιντ, αυτοί του Αμορίμ απάντησαν με μυαλό. Αφόρητη πίεση στην αμυντική γραμμή του αντιπάλου, πριν καλά καλά αρχίσει να «χτίζεται» η επίθεση του, υπεραριθμία σε κάθε σημείο του γηπέδου και ατομικές ενέργειες των παικτών.

Στοιχεία που «συνθέτουν» τη φιλοσοφία του πρώτου επιλαχόντα να αναλάβει έναν από τους μεγαλύτερους συλλόγους στην ιστορία του ποδοσφαίρου. Από πίσω προς τα εμπρός, τρεις δυναμικοί στόπερ συνθέτουν την αμυντική τριάδα που είναι πολύ κοντά στα δύο αμυντικά χαφ. Σαν να μην «ξεκολλάνε» αυτοί οι πέντε παίκτες μεταξύ τους για να εμποδίσουν οποιαδήποτε ανάπτυξη στο χώρο του κέντρου, αλλά και να δυσκολέψουν τον αντίπαλο να πάει τη μπάλα στις πτέρυγες.

Δεξί και αριστερό μπακ χαφ κάνουν όλοι τη δουλειά επιθετικά, αφού επιδίδονται σε συνεχόμενα ανεβάσματα, ξεκινούν αντεπιθέσεις και πατούν περιοχή. Μεταφέρουν το παιχνίδι έκει που θέλουν και προσφέρουν αριθμούς σε γκολ και ασίστ, όπως ακριβώς κάνουν στη Λίβερπουλ οι Άρνολντ - Ρόμπερτσον. Τα αμυντικά χαφ κρατούν βάθος για να αποτρέψουν αντεπιθέσεις του αντιπάλου, ενώ η επιθετικές αρετές των Τρινκάο, Γκονζάλβες και Γκιόκερες «τρομοκρατούν» κόσμο.

Ειδικά ο Σουηδός φορ έχει εξελιχθεί σε top – class επιθετικό που σύντομα θα αγωνίζεται σε ένα από τα κορυφαία ευρωπαϊκά πρωταθλήματα. Μετράει 22 γκολ και δέκα ασίστ μόνο στη Λίγκα της Πορτογαλίας, ενώ συνολικά έχει φτάσει τα 36 τέρματα και 15 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις!

Ο Ρούμπεν Αμορίμ πήρε τα ηνία της Σπόρτινγκ και την «απογείωσε». Μόλις ολοκληρώσει τη σεζόν θα είναι πια έτοιμος για να ανοίξει τα δικά του φτερά προς την ελίτ του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, να σπάσει το ταβάνι που του βάζει η Σπόρτινγκ και να δοκιμάσει τις ικανότητές του στη Λίβερπουλ ή σε κάποιο άλλο μεγάλο club.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.