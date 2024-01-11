Λογαριασμός
Χάθηκε στο... photoshop - Η Λάρσα Πίπεν «αναγκάστηκε» να κατεβάσει φωτογραφία από το Instagram

Σωρεία επικριτικών σχολίων από τους followers

Λάρσα Πίπεν

Παρότι θα γίνει σε λίγους μήνες 50 ετών, η Λάρσα Πίπεν εξακολουθεί να σαγηνεύει τα εκατομμύρια ακολούθων της στο Instagram με τις εντυπωσιακές της φωτογραφίες.

Ωστόσο, η πρώην σύζυγος του Σκότι Πίπεν μάλλον το παράκανε σε μία εξ αυτών, με αποτέλεσμα να έρθει αντιμέτωπη με αντιδράσεις και στο τέλος να σβήσει τη δημοσίευση!

Σε αυτή, διακρίνεται η πληθωρική σελέμπριτι να ποζάρει με το μαγιό της σε ξαπλώστρα, με πολλούς από τους followers της να την επικρίνουν για το πόσο αποκαλυπτική ήταν η φωτογραφία αλλά και πόσο επεξεργασμένη...

Larsa Pippen

