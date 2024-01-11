Ο Παναθηναϊκός στις τελευταίες 7 αναμετρήσεις μετράει 6 νίκες και δείχνει να εδραιώνεται στην πρώτη τετράδα της EuroLeague, αποκτώντας σημαντικό προβάδισμα για να πάρει το πλεονέκτημα έδρας.

Από τις 6 νίκες που έχει παρει ο Παναθηναϊκός, οι 4 ήρθαν μακριά από το σπίτι του, σε δύσκολες έδρες όπου είχε χρόνια να καταφέρει κάτι ανάλογο, όπως στη Μονακό ή στην Ισπανία.

Στην Ισπανία, είχε 18 αναμετρήσεις χωρίς να κερδίσει, και το σύνολο του Αταμάν κατάφερε να σπάσει αυτήν την “κατάρα”. Παναθηναϊκός: Power forwards που θα τον ανεβάσουν και άλλο.

