Πόλο: Δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ισπανία και φουλάρει για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική Γυναικών

Όπως και στον τελικό το 2022, έτσι και φέτος, στα ημιτελικά, η Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών είδε την Ισπανία να της φράζει τον δρόμο για την κορυφή.

Η Ελλάδα ηττήθηκε με το βαρύ 13-5 από τις Ισπανίδες και έμεινε εκτός τελικού, με αποτέλεσμα να ανταμώσει στον μικρό τελικό με Ιταλία ή Ολλανδία, για το χάλκινο μετάλλιο.

Η Ισπανία είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα από το ξεκίνημα, καθώς παρότι έμεινε πίσω 1-0 έκανε ένα εντυπωσιακό σερί 5-0 για να φτάσει στο 5-1.

Το σκορ στο ημίχρονο ήταν 5-2, με το ιβηρικό προβάδισμα να μεγαλώνει στο τρίτο οκτάλεπτο φτάνοντας στο 9-3. Εντέλει, οι πρωταθλήτριες Ευρώπης συνέχισαν έτσι και στην τελευταία περίοδο, ανεβάζοντας τη διαφορά στα οκτώ γκολ, με το τελικό 13-5.

Ο μικρός τελικός με τον ηττημένο του Ιταλία-Ολλανδία θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/01) στις 20:00.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 1-1, 4-1, 4-2

Ισπανία (Μ. Όκα): Έστερ, Πιράλκοβα 1, Εσπάρ 1, Ορτίθ 2, Πέρεθ 1, Κρέσπι 1, Ρουίθ 1, Πένα 1, Φόρκα 3, Κάμους 1, Γκαρσία 1, Λέιτον, Τέρε

Ελλάδα (Α. Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ε. Πλευρίτου, Χυδηριώτη, Ελευθεριάδου, Μ. Πλευρίτου, Ξενάκη 3, Ασημάκη 1, Πάτρα, Νίνου, Β. Πλευρίτου, Γιαννοπούλου 1, Ελληνιάδη, Σταματοπούλου

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.