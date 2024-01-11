Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Πόλο: Δεν τα κατάφερε κόντρα στην Ισπανία και φουλάρει για το χάλκινο μετάλλιο η Εθνική Γυναικών

Η Ισπανία επικράτησε 13-5 της Ελλάδας και την έστειλε στον μικρό τελικό του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος πόλο γυναικών

Πόλο

Όπως και στον τελικό το 2022, έτσι και φέτος, στα ημιτελικά, η Εθνική ομάδα πόλο Γυναικών είδε την Ισπανία να της φράζει τον δρόμο για την κορυφή.

Η Ελλάδα ηττήθηκε με το βαρύ 13-5 από τις Ισπανίδες και έμεινε εκτός τελικού, με αποτέλεσμα να ανταμώσει στον μικρό τελικό με Ιταλία ή Ολλανδία, για το χάλκινο μετάλλιο.

Η Ισπανία είχε τον πλήρη έλεγχο του αγώνα από το ξεκίνημα, καθώς παρότι έμεινε πίσω 1-0 έκανε ένα εντυπωσιακό σερί 5-0 για να φτάσει στο 5-1.

Το σκορ στο ημίχρονο ήταν 5-2, με το ιβηρικό προβάδισμα να μεγαλώνει στο τρίτο οκτάλεπτο φτάνοντας στο 9-3. Εντέλει, οι πρωταθλήτριες Ευρώπης συνέχισαν έτσι και στην τελευταία περίοδο, ανεβάζοντας τη διαφορά στα οκτώ γκολ, με το τελικό 13-5.

Ο μικρός τελικός με τον ηττημένο του Ιταλία-Ολλανδία θα διεξαχθεί το Σάββατο (13/01) στις 20:00.

Τα οκτάλεπτα: 4-1, 1-1, 4-1, 4-2

Ισπανία (Μ. Όκα): Έστερ, Πιράλκοβα 1, Εσπάρ 1, Ορτίθ 2, Πέρεθ 1, Κρέσπι 1, Ρουίθ 1, Πένα 1, Φόρκα 3, Κάμους 1, Γκαρσία 1, Λέιτον, Τέρε

Ελλάδα (Α. Καμμένου): Διαμαντοπούλου, Ε. Πλευρίτου, Χυδηριώτη, Ελευθεριάδου, Μ. Πλευρίτου, Ξενάκη 3, Ασημάκη 1, Πάτρα, Νίνου, Β. Πλευρίτου, Γιαννοπούλου 1, Ελληνιάδη, Σταματοπούλου

Πηγή: sport-fm.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Πόλο εθνική Ελλάδος
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
16 0 Bookmark