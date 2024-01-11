Λογαριασμός
Έκανε το καθήκον της κόντρα στην Ολλανδία και έκλεισε ραντεβού με την Κροατία στα προημιτελικά η Εθνική Πόλο

Ωστόσο, εκεί με σημαντικότατη απουσία της τον Δερβίση, ο οποίος αποβλήθηκε με αντικατάσταση λίγο πριν το φινάλε.

Εκλεισε ραντεβού με την Κροατία στα προημιτελικά η Εθνική Πόλο

Επιβεβαίωσε την ανωτερότητά της κόντρα στην Ολλανδία και προκρίθηκε στα προημιτελικά του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματος η Εθνική πόλο Ανδρών!

Στη νοκ-άουτ αναμέτρηση που κλήθηκε να παίξει λόγω της αναπάντεχης ήττας της Ιταλίας από την Ουγγαρία στο φινάλε της φάσης των ομίλων, η ομάδα του Βαγγέλη Βλάχου είχε συνεχώς «προβάδισμα ασφαλείας» και τελικά πανηγύρισε τη νίκη με 15-10, οριστικοποιώντας το αυριανό (12/1, 19:30) ραντεβού της με την οικοδέσποινα Κροατία!

