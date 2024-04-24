Χάνει… λάδια και μένει σε απόσταση από την κορυφή ο ΠΑΟΚ! Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου είχε για ένα ακόμη παιχνίδι κακή εικόνα και γλίτωσε το κάζο στο 10ο λεπτό των καθυστερήσεων! Χάρη σε ασίστ του Ντεσπόντοφ και κεφαλιά του Σβαμπ, οι «ασπρόμαυροι» απέφυγαν την ήττα και στέρησαν την ιστορική νίκη στη Λαμία (1-1), η οποία έχει μεγάλα παράπονα για τη διαιτησία του Κατσικογιάννη!



Με δέκα παίκτες από το 90’ λόγω αποβολής του Αμαράλ η Λαμία, αποβλήθηκε ο Σλίβκα επίσης από τον πάγκο, ενώ κρατήθηκαν 7 λεπτά καθυστερήσεις στο πρώτο μέρος και άλλα 13 στο δεύτερο!



Ο Σλίβκα είχε ανοίξει το σκορ για τους Φθιωτούς που το πάλεψαν και θα μπορούσαν να πάρουν το κάτι παραπάνω, αλλά έμειναν με το «αχ».



Υποδέχεται την ΑΕΚ στην Τούμπα την Κυριακή ο ΠΑΟΚ στο τελευταίο του… χαρτί για να μείνει ζωντανός για τον τίτλο, ενώ η Λαμία έρχεται στην Αθήνα για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.



Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-2-3-1 παρέταξε τη Λαμία ο Λεωνίδας Βόκολος. Ο Κοσέλεφ στην εστία και οι Σιμόν, Κορνέζος, Γιαννούτσος, Σίντκλεϊ στην άμυνα. Νούνιες, Τζανδάρης στα χαφ, με τους Σλίβκα, Τσιλούλης, Μαρτίνεθ στη μεσοεπιθετική τριπλέτα και τον Μάλτσι σε ρόλο φορ.



Ίδια διάταξη και για τον ΠΑΟΚ από τον Ραζβάν Λουτσέσκου. Στο τέρμα ο Κοτάρσκι και οι Σάστρε, Κεντζιόρα, Μιχαηλίδης, Ράφα Σοάρες στην τετράδα της άμυνας. Οζντόεφ, Σβαμπ οι δύο του άξονα, με τους Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλια στα εξτρέμ και τον Μάρκος Αντόνιο σε ρόλο δεκαριού. Ο Σαμάτα μοναδικός προωθημένος στην επίθεση.



Το ματς



Ο ΠΑΟΚ μπήκε καλύτερα στα πρώτα λεπτά του αγώνα και απειλούσε περισσότερο. Μόλις στο 7ο λεπτό ο Δικέφαλος είχε μια καλή ευκαιρία για να ανοίξει το σκορ, όταν μετά το μπάσιμο του Ντεσπόντοφ, η μπάλα στρώθηκε στον Μάρκος Αντόνιο ο οποίος από καλή θέση έκανε αδύναμο πλασέ πάνω στον Κοσέλεφ.



Ο ΠΑΟΚ είχε το μομέντουμ και στο 26’ είχε ακόμη μια καλή ευκαιρία, όταν μετά από καταπληκτική ενέργεια του Μάρκος Αντόνιο, έδωσε έτοιμο γκολ στον Κωνσταντέλια, αλλά εκείνος έχασε το κοντρόλ και δεν τελείωσε τη φάση. Τρία λεπτά αργότερα οι φιλοξενούμενοι έχασαν μια μεγάλη ευκαιρία, με τον Ντεσπόντοφ να γυρνάει στον αμαρκάριστο Οζντόεφ, του οποίου η κεφαλιά πέρασε άουτ.

Η Λαμία στη συνέχεια πήρε μέτρα στο γήπεδο και άρχισε να γίνεται απειλητική, προειδοποιώντας με κάποιες φάσεις τον ΠΑΟΚ. Εκείνος όμως δεν άκουσε το… καμπανάκι, με αποτέλεσμα η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου να ανοίξει το σκορ στο 45+4’. Ο Σιμόν έκανε την σέντρα, ο Μάλτσι έστρωσε με το στήθος στον Σλίβκα και εκείνος με άψογο τελείωμα εκτέλεσε τον Κοτάρσκι για το 1-0! Σκορ με το οποίο οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.



Με σαφή διάθεση να πάρει τα ηνία και να βρει την γρήγορη ισοφάριση μπήκε στο δεύτερο μέρος ο ΠΑΟΚ, με τον Λουτσέσκου να αποφασίζει να μην κάνει κάποια αλλαγή. Άγγιξε το γκολ στο 47’ αλλά ο Κωνσταντέλιας δεν τελείωσε τη φάση και πάτησε στον Σαμάτα, ο οποίος δεν εκτέλεσε από καλό σημείο. Η πίεση ήταν μεγάλη, η οποία έγινε ακόμη πιο έντονη από την είσοδο των Τάισον, Μπάμπα και Τόμας, με τον τελευταίο να πλησιάζει το 1-1 στο 59’ όταν η κεφαλιά-ψαράκι που έκανε ο Ισπανός φορ πέρασε ελάχιστα άουτ.



Η Λαμία ψαχνόταν στην κόντρα και ήταν ιδιαίτερα επικίνδυνη όπως και στο πρώτο μέρος, αλλά τα χαλούσε στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου. Έχασε βέβαια ένταση και ταχύτητα στη συνέχεια, όταν ο Κοντονίκος αποχώρησε με πρόβλημα από το ματς, αλλά αυτό στάθηκε και ως αφορμή για να σφίξει μεσοαμυντικά. Ο ΠΑΟΚ σπατάλησε άλλη μία μεγάλη φάση στο 75ο λεπτό όταν ο Μιχαηλίδης πήδηξε ψηλότερα απ’ όλους, όμως δεν βρήκε εστία.



Το τελευταίο τέταρτο βρήκε τους φιλοξενούμενους να προσπαθούν με κάθε τρόπο για να διασπάσουν την αντίπαλη άμυνα αλλά δυσκολευόντουσαν. Με τις αριθμητικές ισορροπίες στο 90’ να αλλάζουν μετά από την αποβολή του Αμαράλ για εξύβριση στον διαιτητή. Μάλιστα, ήρθε και η αποβολή του Σλίβκα από τον πάγκο, με τους δύο παίκτες να χάνουν δεδομένα το ερχόμενο ματς με τον Ολυμπιακό. Ο Κατσικογιάννης φρόντισε να δείξει έξτρα δεκάλεπτο για καθυστερήσεις που έγιναν… 13, με τον Σβαμπ να γλιτώνει τον ΠΑΟΚ από την γκέλα στο 90’+10’ αφού σκόραρε με κεφαλιά μετά την άψογη σέντρα του Ντεσπόντοφ, διαμορφώνοντας το τελικό 1-1.

MVP: Αδιανόητο ματς από τον Βικίντας Σλίβκα. Δεν είναι μόνο το γκολ που βάζει, αλλά κυρίως ότι δημιουργεί πολλά προβλήματα στον ΠΑΟΚ μεσοεπιθετικά, ενώ κατάπιε χιλιόμετρα και πήρε… μόνος του τη μάχη του άξονα. Τρομερή εμφάνιση του Λιθουανού!



Η σφυρίχτρα: Ο Κατσικογιάννης έπαιξε… ΠΑΟΚ, δίνοντας τα σπόρια στους φιλοξενούμενους. Έπαιξε είκοσι λεπτά καθυστερήσεις συνολικά στα δύο ημίχρονα, έδωσε εύκολα φάουλ στους «ασπρόμαυρους» και εύκολες κάρτες στους παίκτες της Λαμίας. Κακή, πολύ κακή, απόδοση από τον ρέφερι.

