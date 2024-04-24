Άνετα στον τελικό του Ευρωπαϊκού ο Πετρούνιας

Με εντυπωσιακή εμφάνιση ξεκίνησε την παρουσία του στο Ευρωπαϊκό πρωτάθλημα του Ρίμινι ο Λευτέρης Πετρούνιας.

Ο «άρχοντας των κρίκων» εκτέλεσε εξαιρετικά το πρόγραμμά του, που είχε βαθμό δυσκολίες 6,3, όμως λόγω ενός βήματος στην έξοδο συγκέντρωσε 14.966.

Η επίδοση αυτή είναι αρκετή για να του δώσει την πρόκριση στον τελικό. Στον προκριματικό συμμετείχε, επίσης, ο Χρήστος Τσιγκελίδης (12.866), ο Νίκος Ηλιόπουλος (12.766), ο Αντώνης Τανταλίδης (12.433) και ο Αλκίνοος Γραικός (11.866).

