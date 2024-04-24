Στην «παράσταση» της Άρσεναλ επί της Τσέλσι και το θριαμβευτικό 5-0 ο Κάι Χάβερτς «πλήγωσε» την πρώην με δύο γκολ, όμως ο Μάρτιν Έντεγκαρντ ήταν αυτός που «άγγιξε» την τελειότητα. Ουσιαστικά το μόνο που έλειψε από την άριστη εμφάνισή του ήταν το… γκολ, αφού δημιούργησε δύο, έναν για τον Γερμανό επιθετικό και ένα για τον Μπεν Γουάιτ.



Ειδικά με την πάσα 30 μέτρων που κάνει στον Χάβερτς «κόβει» την άμυνα της Τσέλσι στη μέση και δίνει την ευκαιρία στον συμπαίκτη του να γράψει το 3-0. Γενικότερα επιβλήθηκε στο χώρο του κέντρο και ανταπεξήλθε στο σκληρό παιχνίδι των Έντσο και Καϊσέδο.



Ένα επίπεδο καλύτερος σε σχέση με την περσινή σεζόν και πολλά παραπάνω από όταν ήρθε στην Άρσεναλ, ο Έντεγκαρντ ικανοποιεί τις προσδοκίες που υπήρχαν ανέκαθεν προς το πρόσωπό του. Τα φετινά νούμερα αποδεικνύουν ότι είναι ο κορυφαίος μέσος σε πάσες μεταξύ των επτά μεγάλων πρωταθλημάτων της Ευρώπης.



Συγκεκριμένα, ο Νορβηγός των οκτώ γκολ και τις ισάριθμες ασίστ, έχει δημιουργήσει τις περισσότερες φάσεις σε «ανοιχτό» παιχνίδι (78), έχει τις περισσότερες επιτυχημένες πάσες εντός αντίπαλης περιοχής (102) και τις περισσότερες προωθημένες μπαλιές (18).



Είναι προφανές ότι ο «Βίκινγκ» βρίσκεται στο καλύτερο σημείο της καριέρας του και με ανάλογες εμφανίσεις σε απόδοση μπορούν οι φίλοι της Άρσεναλ να «ονειρεύονται» ευρωπαϊκές πορείες και κατακτήσεις τίτλων.

Martin Ødegaard leads all players across Europe's top seven leagues for:



◉ Most open-play chances created (78)

◉ Most successful passes into penalty area (102)

◉ Most passes into penalty area (162)

◉ Most successful through-balls (18)

◉ Most through-balls (34)



Maestrø. pic.twitter.com/YYH3iC1pLM April 24, 2024

