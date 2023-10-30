Κυρίαρχη η ΑΕΚ στην OPAP Arena - «Έπνιξε» ξανά τον ΠΑΟΚ

Εκπληκτική ΑΕΚ, εξαφάνισε τον ΠΑΟΚ και έβαψε «κιτρινόμαυρο» το ντέρμπι. Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα επικράτησε με 2-0 του «δικέφαλου του Βορρά» στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League, έχοντας κυριαρχική εικόνα από το πρώτο έως το τελευταίο δευτερόλεπτο του ματς.

Η Ένωση σε ένα ακόμη παιχνίδι απέναντι στο σύνολο του Ραζβάν Λουτσέσκου στην OPAP Arena ήταν ανώτερη, έκανε το «3 στα 3» από την επιστροφή της στη Νέα Φιλαδέλφεια, ενώ κράτησε το μηδέν παθητικό με σύνολο τερμάτων 8-0.

Υποδειγματική ανταπόκριση στο πλάνο του Αλμέιδα από τους παίκτες των «κιτρινόμαυρων», οι οποίοι άνοιξαν το σκορ με τον Πινέδα μετά από τρομερή ασίστ του Μάνταλου και βρήκαν το δεύτερο τέρμα με τον Ελίασον έπειτα από εξαιρετική ενέργεια του Σιμάνσκι. Η ΑΕΚ είχε πολλές ευκαιρίες να βρει και άλλα γκολ, ενώ αντίθετα ο ΠΑΟΚ έβγαλε τρομερή αδυναμία στη δημιουργία ευκαιριών, έχοντας μόλις δυο τελικές προσπάθειες. Δεν υστέρησε κανείς από τους γηπεδούχους, ωστόσο, MVP ήταν ο Ορμπελίν Πινέδα, με εξαιρετικούς τους Σιμάνσκι και Μάνταλο.

Έτσι, οι πρωταθλητές Ελλάδας προσπέρασαν τους «ασπρόμαυρους» στο βαθμολογικό πίνακα, πήγαν στη δεύτερη θέση με 20 βαθμούς, μειώνοντας στο -2 από τον πρωτοπόρο, Παναθηναϊκό. Από την άλλη, ο ΠΑΟΚ παρέμεινε τέταρτος με 17 βαθμούς και στο -5 από τους «πράσινους». Επόμενη αναμέτρηση για την Ένωση με την Κηφισιά εκτός έδρας (04/11, 20:00), ενώ οι «ασπρόμαυροι» δίνουν δεύτερο συνεχόμενο ντέρμπι με τον Ολυμπιακό στο «Γεώργιος Καραϊσκάκης» (05/11, 19:30).

Στο μυαλό των προπονητών:

Ο Ματίας Αλμέιδα παρέταξε την ΑΕΚ με το γνωστό 4-4-1-1 και είχε τρεις αλλαγές στην ενδεκάδα, σε σύγκριση με το ματς κόντρα στη Μαρσέιγ. Ο Στάνκοβιτς παρέμεινε στην εστία, έχοντας στην τετράδα της άμυνας τους Σιντιμπέ, Βίντα, Μουκουντί και Μοχαμάντι, με τον τελευταίο να παίρνει τη θέση του τραυματία, Χατζισαφί.

Τα δυο κεντρικά χαφ ήταν οι Γιόνσον και Σιμάνσκι, ενώ στα αριστερά τοποθετήθηκε ο Πινέδα και στα δεξιά ο Ελίασον πήρε τη θέση του Άμραμπατ. Ο Μάνταλος παρέμεινε ως περιφερειακός επιθετικός και ο Πόνσε, αντί του Τσούμπερ, επέστρεψε στο αρχικό σχήμα ως σέντερ φορ.

Στην αντίπερα όχθη, ο Ραζβάν Λουτσέσκου, άλλαξε αρκετά πράγμα στη σύνθεση του ΠΑΟΚ από το ματς με την Αμπερντίν στη Σκωτία, καθώς είχε έξι αλλαγές, με το 4-2-3-1 όμως να μην αλλάζει. Ο Κοτάρσκι ήταν κάτω από τα δοκάρια, με τους Βιεϊρίνια, Εκόνγκ, Νάσμπεργκ και Μπάμπα στην τετράδα της άμυνας.

Το κέντρο άλλαξε στο 100% αφού οι Μεϊτέ και Οζντόεφ πήραν τη θέση των Σβαμπ και Τσιγγάρα, ενώ φανέλα βασικού στη μεσοεπιθετική τριάδα πήραν οι Ντεσπόντοφ, Κωνσταντέλιας και Ζίβκοβιτς. Στην κορυφή της επίθεσης αγωνίστηκε ο Σαμάτα, αφήνοντας στον πάγκο τον Μπράντον Τόμας.

Το ματς:

Πολύ καλός ο ρυθμός στο ξεκίνημα του αγώνα, με τις δυο ομάδες, όμως, να είναι προσεκτικές και να δίνουν έμφαση στην ασφάλεια των μετόπισθεν. Η πρώτη μεγάλη στιγμή άνηκε στην Ένωση, η οποία έφτασε κοντά στο γκολ στο 12’ με δοκάρι του Πόνσε. Ο Μοχαμάντι έκλεψε την μπάλα και τη μοίρασε στον Ελίασον, που έβγαλε γλυκιά σέντρα από τα αριστερά, αλλά ο Αργεντινός φορ που νίκησε κατά κράτος τον Νάσμπεργκ έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι.

Πέντε λεπτά αργότερα η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε τις αδυναμίες των «ασπρόμαυρων» και άνοιξε το σκορ! Ο Κοτάρσκι έκανε το γέμισμα, με τον Γιόνσον να νικάει τον Μεϊτέ, μοιράζοντας στον Μάνταλο, ο οποίος είδε την ανισορροπία στο δεξί άκρο της άμυνας του ΠΑΟΚ και έβγαλε υπέροχα στον Πινέδα, που άνοιξε το σκορ για το 1-0 με κεφαλιά-«ψαράκι».

Η ομάδα του Ματίας Αλμέιδα αξιοποίησε την ευκαιρία της και πήρε το προβάδισμα, βγάζοντας μεγαλύτερη θέληση στον αγωνιστικό χώρο, ενώ ήταν πιο aggressive στις μονομαχίες από τον αντίπαλό της. Στη συνέχεια το ματς είχε πολλές μονομαχίες, με τους γηπεδούχους να ελέγχουν το τέμπο, ενώ ο «δικέφαλος του Βορρά» δυσκολευόταν μεσοεπιθετικά να δημιουργήσει απειλητικές καταστάσεις, πέραν μιας τρομερής ενέργειας του Κωνσταντέλια με αντίπαλο τον Μουκουντί, που δεν οδήγησε σε κάτι ουσιαστικό.

Στο 40’ οι «κιτρινόμαυροι» είχαν μια ακόμη καλή στιγμή, καθώς ο Μάνταλος είδε υπέροχα με βαθιά μπαλιά τον κινητικό, μέχρι εκείνο το σημείο, Ελίασον που έβγαλε τη σέντρα, με τον Πόνσε να παίρνει την κεφαλιά από την «καρδιά» της περιοχής, αλλά η μπάλα πέρασε δίπλα από το δεξί δοκάρι.

Η ΑΕΚ ήταν η ομάδα που είχε το πάνω χέρι και δυο λεπτά αργότερα (42’) ο Μουκουντί εξουδετέρωσε τον Ντεσπόντοφ, έβγαλε την αντεπίθεση και στην εξέλιξη αυτής το γύρισμα του Μοχαμάντι, που συνδυάστηκε με τον Πινέδα, δεν βρήκε στόχο. Στις καθυστερήσεις του πρώτου μέρους ο Πόνσε είχε ένα κακό τελείωμα εντός περιοχής, με το ημίχρονο να ολοκληρώνεται στο 1-0, το οποίο ήταν δίκαιο με βάση την εικόνα των δυο ομάδων, ενδεικτικό, δε, ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε τελική προσπάθεια στα πρώτα 45 λεπτά.

Στις αρχές του δευτέρου μέρους ο Λουτσέσκου έβγαλε τον Βιεϊρίνια, περνώντας τον Σάστρε και στο 51’ οι παίκτες της ΑΕΚ ζήτησαν πέναλτι για επαφή του Οζντόεφ στον Ελίασον εντός περιοχής, με τον Μπριχ μετά από ενημέρωση από τον VAR δείχνει «παίζετε» (όπως έδειξε και ο ίδιος σε πρώτο χρόνο).

Τρία λεπτά μετά (54’), όμως, η ΑΕΚ βρήκε τον δρόμο προς τα δίχτυα με γκολ 100% της αγωνιστικής φιλοσοφίας του Ματίας Αλμέιδα. Πίεση ψηλά, κλέψιμο του Σιμάνσκι από λάθος του Εκόνγκ και γρήγορη συνεργασία με τον Πόνσε, με τον Πολωνό να σεντράρει από τα αριστερά, βρίσκοντας τον Ελίασον, που πλάσαρε ιδανικά από θέση μέσα δεξιά στην περιοχή για το 2-0. Σε εξαιρετική φόρμα ο Σουηδός που σκόραρε σε δεύτερο συνεχόμενο παιχνίδι στο πρωτάθλημα μετά το τέρμα που σημείωσε κόντρα στον Αστέρα Τρίπολης.

Στη μία ώρα παιχνιδιού οι δυο προπονητές προχώρησαν σε μαζεμένες αλλαγές, κάτι που επηρέασε το ρυθμό του ματς, με τον Τσούμπερ στο 65’ να κάνει το μακρινό σουτ που πέρασε λίγο πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Οι φιλοξενούμενοι αδυνατούσαν να πατήσουν την περιοχή της Ένωσης, η οποία έλεγχο το τέμπο και όποτε ήθελε πατούσε γκάζι και απειλούσε. Στο 80’ από εκτέλεση φάουλ ο Μουκουντί πήρε την κεφαλιά, με τον Κοτάρσκι να μπλοκάρει, ενώ ένα λεπτό αργότερα ο Γαλανόπουλος επιχείρησε ένα πλασέ από καλό σημείο που πέρασε άουτ.

