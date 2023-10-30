Λογαριασμός
Παναθηναϊκός: «Βομβαρδίζει» από όλες τις θέσεις

«Πυροβολούν» από παντού οι «πράσινοι»  

Παναθηναικός

Πολλά τα θετικά πρόσημα από το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, κόντρα στον Πανσερραϊκό του Πάμπλο Γκαρσία.

Πέραν της “πλούσιας” πεντάρας και τρίτη στο φετινό πρωτάθλημα, ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς, πρόσθεσε έναν ακόμα παίκτη στον πίνακα των σκόρερ. Εκτός από τα βαρύ πυροβολικά (Ιωαννίδης, Σπόραρ), το τριφύλλι μετρά 12 παίκτες που έχουν βάλει την μπάλα στα δίχτυα. 

