Παναθηναϊκός: «Βομβαρδίζει» από όλες τις θέσεις

Πολλά τα θετικά πρόσημα από το χθεσινό παιχνίδι του Παναθηναϊκού, κόντρα στον Πανσερραϊκό του Πάμπλο Γκαρσία.

Πέραν της “πλούσιας” πεντάρας και τρίτη στο φετινό πρωτάθλημα, ο Ιβαν Γιοβάνοβιτς, πρόσθεσε έναν ακόμα παίκτη στον πίνακα των σκόρερ. Εκτός από τα βαρύ πυροβολικά (Ιωαννίδης, Σπόραρ), το τριφύλλι μετρά 12 παίκτες που έχουν βάλει την μπάλα στα δίχτυα.

