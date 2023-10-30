Ανανεώνει με Ατλέτικο παρά τη μείωση αποδοχών ο Σιμεόνε

Έτοιμη να «δέσει» τον προπονητή που τη «γιγάντωσε» είναι η Ατλέτικο Μαδρίτης.

Συγκεκριμένα, όπως μετέφερε η «MARCA», οι «ροχιμπλάνκος» βρίσκονται σε προχωρημένες συζητήσεις για την επέκταση της συνεργασίας τους με τον Ντιέγκο Σιμεόνε, του οποίου το παρόν συμβόλαιο ολοκληρώνεται το φετινό καλοκαίρι!

Η ισπανική εφημερίδα τονίζει πως η αδερφή και ατζέντης του «Τσόλο», Νατάλια, βρέθηκε στο «Γουάντα Μετροπολιτάνο» για να συναντηθεί με τον Διευθύνοντα Σύμβολο της Ατλέτικο Μαδρίτης, Μιγκελ Χιλ Μαρίν, προκειμένου να διευθετήσουν τις τελευταίες λεπτομέρειες της νέας συμφωνίας.

Μάλιστα, το νέο συμβόλαιο αναμένεται να περιλαμβάνει σημαντική μείωση των αποδοχών του Αργεντινού προπονητή, ο οποίος παρόλα αυτά είναι θετικός στο ενδεχόμενο, αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική κατάσταση στην οποία βρίσκεται ο σύλλογος. Το μόνο ζήτημα που μένει να διευθετηθεί είναι η διάρκεια της συμφωνίας, με την Ατλέτικο να προσφέρει τριετές και τον Σιμεόνε να μη βλέπει αρνητικά το διετές συμβόλαιο.

Ο «Τσόλο» βρίσκεται στον πάγκο των «ροχιμπλάνκος» από το 2011, έχοντας κατακτήσει μεταξύ άλλων δύο πρωταθλήματα (2014, 2021), δύο Europa League (2012, 2018) αλλά και δύο ευρωπαϊκά Super Cup (2012, 2018). Το 2014 και το 2016 οδήγησε την Ατλέτικο μέχρι τον τελικό του Champions League, αν και η ομάδα του ηττήθηκε αμφότερες τις φορές από τη Ρεάλ Μαδρίτης.

