Έφτασε χωρίς προβλήματα στο ΣΕΦ η αποστολή του Παναθηναϊκού - Αποδοκιμασίες για Σλούκα

Η ώρα για την... τρίτη πράξη στα ντέρμπι «αιωνίων» πλησιάζει, αφού ο Ολυμπιακός φιλοξενεί τον Παναθηναϊκό στο ΣΕΦ (20:15, ΕΡΤ3) για την 4η αγωνιστική της Basket League.

Περίπου μιάμιση ώρα πριν την αναμέτρηση, η αποστολή των «πρασίνων» έφτασε χωρίς προβλήματα στο ΣΕΦ, μέσα σε δρακόντεια μέτρα ασφαλείας και υπό πολύ ισχυρή φύλαξη.

Το... κεντρικό πρόσωπο της βραδιάς, πάντως, και δη ο Κώστας Σλούκας, στην πρώτη του επιστροφή ως αντίπαλος στο γήπεδο όπου αγωνιζόταν μέχρι το περασμένο καλοκαίρι, δέχθηκε αποδοκιμασίες και κάποια υβριστικά συνθήματα από μικρή μερίδα φίλων των γηπεδούχων, ωστόσο πέρα από αυτό δεν συνέβη το παραμικρό.

Θυμίζουμε πως ο Παναθηναϊκός έχει κάνει έκκληση να μη συμβεί κανένα «παρατράγουδο» στο ΣΕΦ, με τον Ολυμπιακό από την πλευρά του να έχει κάνει μεγάλες προσπάθειες για την ομαλή διεξαγωγή του αγώνα.

