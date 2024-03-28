Παρτιζάν-Ολυμπιακός: «Τελικός» και για τους δύο

Σε ένα παιχνίδι που έχει τον χαρακτήρα του… τελικού και για τους δύο, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει την Παρτιζάν (28/3, 21:30, www.sportfm.gr, bwinΣΠΟΡ FM 94,6, Novasports Prime), στην κατάμεστη «Σταρκ Αρίνα, για την 32η αγωνιστική της Ευρωλίγκας.

Πρόκειται για μία εξαιρετικά σημαντική αναμέτρηση και για τους δύο. Από τη μία, για τους «ερυθρόλευκους», οι οποίοι είναι στο 19-12 και θέλουν να εξασφαλίσουν την απευθείας συμμετοχή τους στα playoffs και παράλληλα να διατηρήσουν τις όποιες ελπίδες έχουν για την τετράδα. Από την άλλη, οι Σέρβοι είναι στο 14-17 και «καίγονται» για το αποτέλεσμα, ώστε να προλάβουν την πρώτη δεκάδα και να μην μείνουν εκτός ακόμη και από τα play-in.

Στο ματς του πρώτου γύρου, η ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα είχε επικρατήσει 98-94 στην παράταση, στο ΣΕΦ.

Την προηγούμενη εβδομάδα στη διπλή αγωνιστική, ο απολογισμός του Ολυμπιακού ήταν μία ήττα και μία νίκη. Αρχικά, οι Πειραιώτες ηττήθηκαν 85-72 στην Κωνσταντινούπολη από την Αναντολού Εφές. Στη συνέχεια, υποδέχτηκαν τη Βιλερμπάν, την οποία νίκησαν 80-64. Λίγες ημέρες αργότερα, οι «ερυθρόλευκοι» πέρασαν με το πολύ άνετο 93-63 από την Πάτρα και την αναμέτρηση με τον ουραγό Απόλλωνα, για τη Stoiximan Basket League.



Από ‘κει και πέρα, σε ακόμη ένα παιχνίδι για φέτος ο Ολυμπιακός θα έχει απουσίες. Οι «ερυθρόλευκοι» ταξίδεψαν στο Βελιγράδι δίχως τους Νίκολα Μιλουτίνοφ, Φίλιπ Πετρούσεφ και Μιχάλη Λούντζη. Αντίθετα, κανονικά αναμένεται να αγωνιστεί ο Τόμας Γουόκαπ, ο οποίος δεν έπαιξε στο πρόσφατο παιχνίδι πρωταθλήματος.



Στον αντίποδα, τα ίδια αποτελέσματα με τον Ολυμπιακό είχε στη «διαβολοβδομάδα» και η Παρτίζαν στα δύο εντός έδρας παιχνίδια που έδωσε. Αρχικά, επικράτησε δύσκολα 87-83 της Μπασκόνια και στη συνέχεια ηττήθηκε 88-76 από τη Ρεάλ Μαδρίτης. Μερικά 24ωρα αργότερα, οι «ασπρόμαυροι» επέστρεψαν στα θετικά αποτελέσματα, νικώντας εκτός έδρας 84-78 την Στουντέντσκι, για την Αδριατική λίγκα.

Όσον αφορά στο αγωνιστικό κομμάτι, η Παρτίζαν είναι πολύ πιθανό να έχει μία σημαντική απουσία. Αυτή του Ζακ ΛεΝτέι. Ο Αμερικανός φόργουορντ και άλλοτε πρώην του Ολυμπιακού, είχε πάρει άδεια για να μεταβεί στις ΗΠΑ καθώς «έφυγε από τη ζωή» ο πατέρας του, αλλά ακόμη δεν φέρεται να έχει επιστρέψει. Άρα, η συμμετοχή του στην αναμέτρηση κρίνεται από εξαιρετικά αμφίβολη, έως απίθανη.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι Χουάν Κάρλος Γκαρθία (Ισπανία), Μεντί Ντιφαλά (Γαλλία) και Κάρλος Κορτές (Ισπανία).

