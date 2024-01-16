Στο Ηράκλειο θα πραγματοποιηθεί και φέτος το Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας. Με ανακοίνωσή της η ΕΟΚ έκανε γνωστό ότι για μια ακόμη σεζόν η διοργάνωση θα έχει την υποστήριξη του ΟΠΑΠ.

Μέσω αυτής λοιπόν σφράγισε την διεξαγωγή των αγώνων στην Κρήτη και συγκεκριμένα στα «Δυο Αοράκια».

Θυμίζεται ότι τη συμμετοχή τους έχουν εξασφαλίσει οι Παναθηναϊκός AKTOR, Ολυμπιακός, Προμηθέας, ΠΑΟΚ mateco, Άρης Midea, Περιστέρι bwin, ΑΕΚ Betsson και Πανιώνιος.

Όσο για τα ζευγάρια, θα σχηματιστούν το μεσημέρι της Τετάρτης (13:00), όταν θα πραγματοποιηθεί η κλήρωση για τον κλειδάριθμο των Νεοσμυρνιωτών.

Αυτός θα καθορίσει τη θέση που θα πάρουν ανάμεσα στο 5-8 (σ.σ. το 1-4 με Παναθηναϊκό AKTOR, Ολυμπιακό, Προμηθέα, ΠΑΟΚ δεν αλλάζει) και αναλόγως θα γίνουν στη συνέχεια τα σταυρώματα 1-8, 2-7, 3-6 και 4-5.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

«Το μπάσκετ είναι γιορτή!

Η ΕΟΚ και ο Χρυσός Χορηγός της ΟΠΑΠ, συνεργάζονται για μία ακόμη χρονιά και στέλνουν το μήνυμα σε όλους με τον καλύτερο δυνατό τρόπο, μέσα από τη συνάντηση των κορυφαίων ομάδων της Ελλάδας.

Το Final 8 του Κυπέλλου Ανδρών θα έχει και πάλι τη μεγάλη στήριξη του ΟΠΑΠ, όπως και ο τελικός του Κυπέλλου Γυναικών!

Το ΟΠΑΠ Final 8 του Κυπέλλου Ελλάδας Ανδρών θα διεξαχθεί από τις 15 έως τις 18 Φεβρουαρίου, στο Ηράκλειο Κρήτης, και τον τίτλο θα διεκδικήσουν ο Παναθηναϊκός AKTOR, ο Ολυμπιακός, ο Προμηθέας Πάτρας, ο ΠΑΟΚ mateco, ο Άρης Midea, το Περιστέρι bwin, η ΑΕΚ Betsson και ο Πανιώνιος, ο οποίος κατέκτησε το UNICEF Trophy για δεύτερη συνεχόμενη σεζόν.

Στις 15 και 16 Φεβρουαρίου θα διεξαχθούν οι προημιτελικοί, στις 17 Φεβρουαρίου οι ημιτελικοί και στις 18 ο μεγάλος τελικός.

Ο ΟΠΑΠ αγκαλιάζει και το μπάσκετ Γυναικών!

Στηρίζει την καινοτομία της ΕΟΚ να διεξαχθεί ο τελικός του Κυπέλλου Γυναικών την ίδια ημέρα με τον τελικό του Κυπέλλου Ανδρών και δίνει και σε αυτόν τον αγώνα τίτλου… ονοματεπώνυμο:

ΟΠΑΠ Κύπελλο Γυναικών!

Η συνέχεια θα γραφτεί στο παρκέ, σε ένα τετραήμερο που θα είναι γιορτή για το ελληνικό μπάσκετ!»

