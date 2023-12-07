Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τους «16»

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας 2023/24 έχουν ως εξής:
Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός 0-2
Παναιτωλικός-Καλλιθέα 3-2
ΑΕΛ-Ατρόμητος 1-1
ΟΦΗ-Κηφισιά 3-1
Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου 1-1
ΠΑΟΚ-Βόλος 1-0
ΑΕΚ-Άρης 10/01 (19:30)
Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 10/01 (21:30)
Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά
1. Νικητής ΑΕΚ-Άρης εναντίον Νικητής Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου
2. Νικητής ΟΦΗ-Κηφισιά εναντίον Παναιτωλικός-Καλλιθέα
3. Νικητής Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός εναντίον Λάρισα-Ομάδα 1
4. Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός εναντίον ΠΑΟΚ-Βόλος
Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά
Νικητής 4 (Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός/ΠΑΟΚ-Βόλος) εναντίον Νικητή 3 (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός/ΑΕΛ-Ατρόμητος)
Νικητής 2 (ΟΦΗ-Κηφισιά/Παναιτωλικός-Καλλιθέα) εναντίον Νικητή 1 (Νικητής ΑΕΚ-Άρης/Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου)
*Ο νικητής από το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών θα είναι κι ο τυπικά γηπεδούχος στον τελικό του Κυπέλλου
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.