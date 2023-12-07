Λογαριασμός
Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τους «16»

Πώς διασταυρώνονται τα ζευγάρια στην προημιτελική φάση

Ποδόσφαιρο

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας 2023/24 έχουν ως εξής:

Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός     0-2

Παναιτωλικός-Καλλιθέα             3-2

ΑΕΛ-Ατρόμητος                     1-1

ΟΦΗ-Κηφισιά                       3-1

Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου            1-1

ΠΑΟΚ-Βόλος                        1-0

ΑΕΚ-Άρης                         10/01 (19:30)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός          10/01 (21:30) 

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά 

1. Νικητής ΑΕΚ-Άρης εναντίον Νικητής Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου 

2. Νικητής ΟΦΗ-Κηφισιά εναντίον Παναιτωλικός-Καλλιθέα

3. Νικητής Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός εναντίον Λάρισα-Ομάδα 1 

4. Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός εναντίον ΠΑΟΚ-Βόλος 

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά 

Νικητής 4 (Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός/ΠΑΟΚ-Βόλος) εναντίον Νικητή 3 (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός/ΑΕΛ-Ατρόμητος) 

Νικητής 2 (ΟΦΗ-Κηφισιά/Παναιτωλικός-Καλλιθέα) εναντίον Νικητή 1 (Νικητής ΑΕΚ-Άρης/Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου) 

*Ο νικητής από το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών θα είναι κι ο τυπικά γηπεδούχος στον τελικό του Κυπέλλου 

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

