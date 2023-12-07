Κύπελλο Ελλάδας: Τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τους «16»

Αναλυτικά τα αποτελέσματα των πρώτων αγώνων για τους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας 2023/24 έχουν ως εξής:

Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός 0-2

Παναιτωλικός-Καλλιθέα 3-2

ΑΕΛ-Ατρόμητος 1-1

ΟΦΗ-Κηφισιά 3-1

Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου 1-1

ΠΑΟΚ-Βόλος 1-0

ΑΕΚ-Άρης 10/01 (19:30)

Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός 10/01 (21:30)

Οι διασταυρώσεις στα προημιτελικά

1. Νικητής ΑΕΚ-Άρης εναντίον Νικητής Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου

2. Νικητής ΟΦΗ-Κηφισιά εναντίον Παναιτωλικός-Καλλιθέα

3. Νικητής Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός εναντίον Λάρισα-Ομάδα 1

4. Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός εναντίον ΠΑΟΚ-Βόλος

Οι διασταυρώσεις στα ημιτελικά

Νικητής 4 (Αστέρας Τρίπολης-Πανσερραϊκός/ΠΑΟΚ-Βόλος) εναντίον Νικητή 3 (Παναθηναϊκός-Ολυμπιακός/ΑΕΛ-Ατρόμητος)

Νικητής 2 (ΟΦΗ-Κηφισιά/Παναιτωλικός-Καλλιθέα) εναντίον Νικητή 1 (Νικητής ΑΕΚ-Άρης/Λεβαδειακός-Νίκη Βόλου)

*Ο νικητής από το πρώτο ζευγάρι των ημιτελικών θα είναι κι ο τυπικά γηπεδούχος στον τελικό του Κυπέλλου

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

