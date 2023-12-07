Η ροζ φανέλα του Μέσι ψηφίστηκε ως ένα από τα πιο μοδάτα ρούχα του 2023

Το ροζ έπαιξε αρκετά σαν χρώμα μέσα στο 2023. Ρόλο σε αυτό δεδομένα έπαιξε και η ταινία της Μπάρμπι που έκανε… χαμό, αλλά φυσικά και η μετακίνηση του Λιονέλ Μέσι στις ΗΠΑ για να συνεχίσει την καριέρα του στην Ίντερ Μαϊάμι.

Η ροζ φανέλα που έβγαλε στη δημοσιότητα ο αμερικάνικος σύλλογος έγινε ανάρπαστη παγκοσμίως, με το αποτέλεσμα που έβγαλε η Adidas και σε συνεργασία με την επιδραστικότητα που έχει η φιγούρα του Μέσι, ήταν αρκετά ώστε να απογειωθούν οι πωλήσεις.

Η Vogue, λοιπόν, το πασίγνωστο περιοδικό στα θέματα μόδας, επέλεξε τη ροζ φανέλα της Ίντερ Μαϊάμι με το όνομα του Λιονέλ Μέσι στην πλάτη, την τοποθέτησε στη λίστα με τα πιο μοδάτα ρούχα του 2023. Μέσα στα κορυφαία 15 «κομμάτια» και η εμφάνιση του «pulga» με την ομάδα του στο MLS.

🚨Messi's pink Inter Miami shirt has been named as one of the 15 fashion items of 2023 by Vogue!



Messi sets fashion trends too. 😭 pic.twitter.com/tPyjqiiBzf — FCB Albiceleste (@FCBAlbiceleste) December 7, 2023

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.