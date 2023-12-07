Τα χρειάστηκε, αλλά πήρε προβάδισμα πρόκρισης ο ΠΑΟΚ! Η ομάδα του Ραζβάν Λουτσέσκου λύγισε τον Βόλο με 1-0 στην Τούμπα, χάρη σε γκολ-πέναλτι του Σβαμπ και έχει το πάνω-χέρι για να βρεθεί στα προημιτελικά του Κυπέλλου Ελλάδας Betsson.



Κακή απόδοση από τους «ασπρόμαυρους», είδαν τους φιλοξενούμενους να τους περιορίζουν σημαντικά και να ψάχνονται για το γκολ της ισοφάρισης, το οποίο βρήκαν στο 69ο λεπτό με τον Μωραΐτη αλλά ακυρώθηκε για τραβηγμένο φάουλ στον Βιεϊρίνια.

Ο Βόλος, πάντως, από τη μεριά του δείχνει αισθητά βελτιωμένος με τον Άνχελ Λόπεθ στον πάγκο, ενώ ο «δικέφαλος του βορρά» πλέον στρέφεται στο ματς της τελευταίας αγωνιστικής των ομίλων του Europa Conference League με την Ελσίνκι στην Τούμπα.

Στο μυαλό του κόουτς

Με 4-2-3-1 παρέταξε τον ΠΑΟΚ ο Ραζβάν Λουτσέσκου. Ο Ζίβκοβιτς κάτω από την εστία, με τους Σάστρε, Κετζιόρα, Νάσμπεργκ, Βιεϊρίνια στην άμυνα. Σβαμπ, Οζντόεφ στα χαφ, Ντεσπόντοφ δεξιά, Κωνσταντέλιας αριστερά και ο Μουργκ πίσω από τον προωθημένο Σαμάτα.



Με την ίδια διάταξη κατέβασε τον Βόλο ο Άνχελ Λόπεθ. Ο Κόστιτς κάτω από την εστία, με τους Τάχατο, Καλογερόπουλο, Σιέλη, Κίτσο στην άμυνα. Τσοκάνης, Γκλάβτσιτς στα χαφ, με τον Κορνέτ δεξιά, τον Ενγκίν αριστερά και τον Ντέλετιτς πίσω από τον προωθημένο Γκαρσία.

Το ματς

Αρκετά ισορροπημένο ήταν το παιχνίδι στα πρώτα λεπτά, με τον Βόλο να βρίσκει γκολ στο 8ο λεπτό, με κοντινό σουτ του Ενγκίν. Ωστόσο το γκολ δεν μέτρησε για οφσάιντ σωστά καθώς ο παίκτης ήταν αρκετά εκτεθειμένος και έγινε επιπλέον έλεγχος στο VAR. Οι παίκτες του Άνχελ Λόπεθ στο πρώτο τέταρτο είχαν κλειστεί αρκετά καλά, με αποτέλεσμα να μην επιτρέπουν στον ΠΑΟΚ να προσεγγίσουν εύκολα την περιοχή.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.