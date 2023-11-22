Κύπελλο Ελλάδας: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Ολοκληρώθηκε το παζλ της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι δύο τελευταίες εκκρεμότητες ήταν από τα ζευγάρια Γιούχτας-Ατρόμητος και Λεβαδειακός-Λαμία, με τους Περιστεριώτες και τους Βοιωτούς να προκρίνονται στη διοργάνωση.
Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «16»:
ΟΦΗ - Κηφισιά
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - Βόλος
ΑΕΚ - Άρης
Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός
Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου
Παναιτωλικός - Athens Kallithea FC
ΑΕΛ – Ατρόμητος
*Από τη φάση των «16» και έπειτα, υπενθυμίζουμε πως τα παιχνίδια είναι διπλά.
Το πρόγραμμα των πρώτων παιχνιδιών στους 16
Τρίτη 5 Δεκεμβρίου
17.00 Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός
19.30 Παναιτωλικός - Athens Kallitea
Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου
15.30 ΑΕΛ - Ατρόμητος
17.30 ΟΦΗ - Κηφισιά
21.00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (η αστυνομία ζήτησε αλλαγή ημερομηνίας)
Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου
17.00 Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου
19.00 ΑΕΚ - Άρης (η αστυνομία ζήτησε αλλαγή ημερομηνίας)
21.00 ΠΑΟΚ - Βόλος
Τα προημιτελικά (16-18/1 και 23-25/1):
ΑΕΚ ή Άρης - Λεβαδειακός ή Νίκη Βόλου
ΟΦΗ ή Κηφισιά - Παναιτωλικός ή Athens Kallithea FC
Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός - ΑΕΛ ή Ατρόμητος
Αστέρας Τρίπολης ή Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ ή Βόλος
Τα ημιτελικά (6-8/2 και 27-29/2):
1. Αστέρας ή Πανσερραϊκός / ΠΑΟΚ ή Βόλος - Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός / ΑΕΛ ή Ατρόμητος
2. ΟΦΗ ή Κηφισιά / Παναιτωλικός ή Athens Kallithea - ΑΕΚ ή Άρης / Λεβαδειακός ή Νίκη Βόλου
Ο τελικός (18/5):
Νικητής 1 - Νικητής 2
