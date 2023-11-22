Κύπελλο Ελλάδας: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Ολοκληρώθηκε το παζλ της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι δύο τελευταίες εκκρεμότητες ήταν από τα ζευγάρια Γιούχτας-Ατρόμητος και Λεβαδειακός-Λαμία, με τους Περιστεριώτες και τους Βοιωτούς να προκρίνονται στη διοργάνωση.



Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «16»:

ΟΦΗ - Κηφισιά

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός

ΠΑΟΚ - Βόλος

ΑΕΚ - Άρης

Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός

Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου

Παναιτωλικός - Athens Kallithea FC

ΑΕΛ – Ατρόμητος



*Από τη φάση των «16» και έπειτα, υπενθυμίζουμε πως τα παιχνίδια είναι διπλά.





Το πρόγραμμα των πρώτων παιχνιδιών στους 16



Τρίτη 5 Δεκεμβρίου

17.00 Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός

19.30 Παναιτωλικός - Athens Kallitea



Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου

15.30 ΑΕΛ - Ατρόμητος

17.30 ΟΦΗ - Κηφισιά

21.00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (η αστυνομία ζήτησε αλλαγή ημερομηνίας)



Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου

17.00 Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου

19.00 ΑΕΚ - Άρης (η αστυνομία ζήτησε αλλαγή ημερομηνίας)

21.00 ΠΑΟΚ - Βόλος



Τα προημιτελικά (16-18/1 και 23-25/1):

ΑΕΚ ή Άρης - Λεβαδειακός ή Νίκη Βόλου

ΟΦΗ ή Κηφισιά - Παναιτωλικός ή Athens Kallithea FC

Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός - ΑΕΛ ή Ατρόμητος

Αστέρας Τρίπολης ή Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ ή Βόλος



Τα ημιτελικά (6-8/2 και 27-29/2):

1. Αστέρας ή Πανσερραϊκός / ΠΑΟΚ ή Βόλος - Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός / ΑΕΛ ή Ατρόμητος

2. ΟΦΗ ή Κηφισιά / Παναιτωλικός ή Athens Kallithea - ΑΕΚ ή Άρης / Λεβαδειακός ή Νίκη Βόλου



Ο τελικός (18/5):

Νικητής 1 - Νικητής 2

