Κύπελλο Ελλάδας: Αυτά είναι τα ζευγάρια της φάσης των «16»

Δείτε πως διαμορφώνεται το πανόραμα του Κυπέλλου Ελλάδας με τη φάση των «16» να… έρχεται.

Κύπελλο Ελλάδας

Ολοκληρώθηκε το παζλ της φάσης των «16» του Κυπέλλου Ελλάδας. Οι δύο τελευταίες εκκρεμότητες ήταν από τα ζευγάρια Γιούχτας-Ατρόμητος και Λεβαδειακός-Λαμία, με τους Περιστεριώτες και τους Βοιωτούς να προκρίνονται στη διοργάνωση.

Αναλυτικά τα ζευγάρια στους «16»:

ΟΦΗ - Κηφισιά
Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός
ΠΑΟΚ - Βόλος
ΑΕΚ - Άρης
Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός
Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου
Παναιτωλικός - Athens Kallithea FC
ΑΕΛ – Ατρόμητος

*Από τη φάση των «16» και έπειτα, υπενθυμίζουμε πως τα παιχνίδια είναι διπλά.


Το πρόγραμμα των πρώτων παιχνιδιών στους 16

Τρίτη 5 Δεκεμβρίου
17.00 Αστέρας Τρίπολης - Πανσερραϊκός
19.30 Παναιτωλικός - Athens Kallitea

Τετάρτη 6 Δεκεμβρίου
15.30 ΑΕΛ - Ατρόμητος
17.30 ΟΦΗ - Κηφισιά
21.00 Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός (η αστυνομία ζήτησε αλλαγή ημερομηνίας)

Πέμπτη 7 Δεκεμβρίου
17.00 Λεβαδειακός - Νίκη Βόλου
19.00 ΑΕΚ - Άρης (η αστυνομία ζήτησε αλλαγή ημερομηνίας)
21.00 ΠΑΟΚ - Βόλος

Τα προημιτελικά (16-18/1 και 23-25/1):
ΑΕΚ ή Άρης - Λεβαδειακός ή Νίκη Βόλου
ΟΦΗ ή Κηφισιά - Παναιτωλικός ή Athens Kallithea FC
Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός - ΑΕΛ ή Ατρόμητος
Αστέρας Τρίπολης ή Πανσερραϊκός - ΠΑΟΚ ή Βόλος

Τα ημιτελικά (6-8/2 και 27-29/2):
1. Αστέρας ή Πανσερραϊκός / ΠΑΟΚ ή Βόλος - Παναθηναϊκός ή Ολυμπιακός / ΑΕΛ ή Ατρόμητος
2. ΟΦΗ ή Κηφισιά / Παναιτωλικός ή Athens Kallithea - ΑΕΚ ή Άρης / Λεβαδειακός ή Νίκη Βόλου

Ο τελικός (18/5):
Νικητής 1 - Νικητής 2

Πηγή: sport-fm.gr

