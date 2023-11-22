Ζορίστηκε αλλά προκρίθηκε ο Ατρόμητος!



Η ομάδα του Σάσα Ίλιτς νίκησε με σκορ 1-0 στο «Παγκρήτιο» τον μαχητικό Γιούχτα και πέρασε στους «16» του Κυπέλλου Ελλάδας, όπου θα αντιμετωπίσει την ΑΕΛ, με πρώτο ματς στην έδρα των «βυσσινί» στις 6/12.

Οι Κρητικοί ήταν ανταγωνιστικοί και είχαν ευκαιρία να προηγηθούν στο πρώτο ημίχρονο με τον Τζανή, ωστόσο στο δεύτερο μέρος οι Περιστεριώτες «καθάρισαν» την πρόκριση, χάρη στο νικητήριο γκολ του Ανδρέα Κούεν στο 54'.



Το ματς



Ο Γιούχτας στάθηκε εξαιρετικά στο πρώτο ημίχρονο, παρόλο που ο Ατρόμητος πίεσε αρκετά. Οι Περιστεριώτες είχαν την κατοχή και σημαντικές ευκαιρίες, η πρώτη από τις οποίες ήρθε στο 16', με τον Γιουμπιτάνα να εκτελεί υπό καλές προϋποθέσεις μετά από σέντρα του Κούεν και τον Κόλλια να διώχνει εντυπωσιακά.



Στο 24', μετά από λάθος στη μεσαία γραμμή του Γιούχτα, ο Βαλένσια βρέθηκε απέναντι από τον κίπερ των Κρητικών, ωστόσο ο Κόλλιας ήταν και πάλι εκεί για μία ακόμη σημαντική επέμβαση. Στην εξέλιξη της ίδιας φάσης, ο Χιλιανός εκτέλεσε και πάλι, ωστόσο νικήθηκε και ξανά από τον πορτιέρε των γηπεδούχων.







Στο 38', ήρθε η ώρα του Γιούχτα να γίνει απειλητικός, με τον Βρετό να εκτελεί το φάουλ, την μπάλα να κοντράρει και να βγαίνει κόρνερ. Δύο λεπτά αργότερα, οι γηπεδούχοι έχασαν σπουδαία ευκαιρία. Μετά από εκτέλεση φάουλ του Μάρτσι στο δεύτερο δοκάρι, ο Φαζός γύρισε, όμως ο Τζανής ανενόχλητος από τη μικρή περιοχή δεν μπόρεσε να σπρώξει τη μπάλα σε κενή εστία, χάνοντας μια μοναδική ευκαιρία, με τη μπάλα να περνάει κάτω από τα πόδια του!



Στο δεύτερο μέρος, ο Ατρόμητος ανέβασε την πίεσή του. Στο 50', ο Γιουμπιτάνα είχε ξανά την ευκαιρία να σκοράρει με πλασέ, όμως η μπάλα πέρασε ελάχιστα δίπλα από το δεξί κάθετο δοκάρι του Κόλλια.







Τελικά, οι φιλοξενούμενοι βρήκαν το γκολ στο 54'. Ο Ντιρκς μοίρασε ωραία την μπάλα στον Κούεν, ο οποίος με διαγώνιο σουτ νίκησε τον γκολκίπερ του Γιούχτα για το 0-1.



Μετά το γκολ, ο Γιούχτας πήρε μέτρα στον αγωνιστικό χώρο, και απείλησε με σουτ του Κίσσα και του Δασκαλάκη, αν και ο Μαρκετζάνι δεν ανησύχησε. Από εκεί και πέρα, οι γηπεδούχοι δεν απείλησαν ξανά, και τελικά το ματς ολοκληρώθηκε με νίκη-πρόκριση του Ατρομήτου.



Οι ενδεκάδες:



Ατρόμητος (Ίλιτς): Μαρκετζάνι, Αθανασίου, Ασεβέδο, Τσακμάκης, Κυβρακίδης, Γιουμπιτάνα, Κούεν, Κουντέ, Φριντζόνσον, Βαλένσια και Ντιρκς.



Γιούχτας (Σουργιάς): Κόλλιας, Γελαδάρης, Μάρτσι, Φαζός, Δασκαλάκης, Κίσσας, Μπρους, Τζανής, Αλεξόπουλος, Βρετός, Κωστανάσιος.

