Ξανά στο βάθρο του Παγκοσμίου Κυπέλλου στο Κάιρο η Κορακάκη: Ασημένιο μετάλλιο στα 25μ

Συνεχίζει τις μεγάλες επιτυχίες η Άννα Κορακάκη. Το χρυσό κορίτσι της ελληνικής σκοποβολής, κατέκτησε το ασημένιο μετάλλιο στα 25μ. πιστολιού, στο Παγκόσμιο Κύπελλο στο Κάιρο.

Πρόκειται για τη δεύτερη επιτυχία της Ελληνίδας πρωταθλήτριας φέτος στην πρωτεύουσα της Αιγύπτου, αφού κατέκτησε και το χρυσό στα 10μ. αεροβόλου πιστολιού, ενώ συνολικά μετράει 21 μετάλλια σε Παγκόσμια Κύπελλα.

Στον πρώτο γύρο των προκριματικών των 25μ. πιστολιού η Κορακάκη πέρασε ως 8η με 289 πόντους, ενώ στον δεύτερο γύρο ανέβηκε στην 5η θέση με 584μ

Στον τελικό, όμως, ήταν εντυπωσιακή και κατέκτησε τη δεύτερη θέση με 37 εύστοχες, πίσω μόνο από την Γερμανίδα Φένεκαπ που είχε 39.

🥈H τρομερή Αννα Κορακάκη μετά το χρυσό κατέκτησε και ασημένιο μετάλλιο στο Παγκόσμιο Κύπελλο του Καϊρου στο πιστόλι των 25μ.

👏👏👏Πολλά συγχαρητήρια @annakorakaki #ΤeamHellas #RoadToParis2024 #Korakaki pic.twitter.com/yF7zvXZmXX — Ηellenic Olympic Committee (@HellenicOlympic) January 29, 2024

