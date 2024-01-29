Την ψυχολογική τόνωση των παικτών του Παναθηναϊκού ανέλαβε ο Φατίχ Τερίμ, μετά την ήττα από τον ΠΑΟΚ, στην Τούμπα, χθες με 2-1, δίνοντας το έναυσμα για την συνέχεια.

Μιλώντας τους, λοιπόν, στα αποδυτήρια, ο Τούρκος τεχνικός εξέφρασε την εμπιστοσύνη τους στους «πράσινους» ως προς το ότι μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση και να φτάσουν στους στόχους τους, στο τέλος!

Παράλληλα, ο Τερίμ «φωτογράφισε» και τα δύο πολύ κρίσιμα παιχνίδια που έχει μπροστά του ο Παναθηναϊκός, απέναντι σε Ατρόμητο και Ολυμπιακό, κάνοντας λόγο για «μια πολύ σημαντική εβδομάδα» που έρχεται για την ομάδα του...

«Είμαι στεναχωρημένος αλλά δεν θέλω να στεναχωριέστε εσείς. Το έχουμε γυρίσει και άλλη φορά, το έχουμε κάνει και θα το ξανακάνουμε. Έχουμε μπροστά μας μία πολύ σημαντική εβδομάδα», είπε αρχικά ο 70χρονος προπονητής.

Και πρόσθεσε με νόημα: «Όλες οι εβδομάδες είναι σημαντικές. Να θυμάστε ένα πράγμα. Από την μία Κυριακή στην άλλη, αλλάζουν πολλά πράγματα.

Έχουμε ακόμη δεκαέξι παιχνίδια, έχουμε μεγάλο δρόμο μπροστά μας και μπορούμε να τα καταφέρουμε».

