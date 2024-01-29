Κετσετζόγλου: «Ανοιχτό για μεταγραφή από την ΑΕΚ»

Η μεταγραφική περίοδος ολοκληρώνεται την Τετάρτη και η ΑΕΚ είναι ακόμη ανοιχτό αν θα προχωρήσει σε κάποια προσθήκη, όπως τόνισε στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6 ο Κώστας Κετσετζόγλου.

Παρότι δεν επιβεβαίωσε πως προκύπτουν από κάπου τα σενάρια για τον Χουάνγκ, είπε πως «η ΑΕΚ κοιτάζει για παίκτη στο κέντρο, θέλει μια επιπλέον λύση και πιστεύω πως είτε τώρα είτε το καλοκαίρι θα πάρει παίκτη. Δύσκολα, πάντως, πιστεύω πως θα γίνει κάποια μεταγραφή με ποσά επιπέδου Πινέδα ή Πόνσε στο κέντρο με τους παίκτες που υπάρχουν τώρα. Ασχολείται με παίκτες σε όλες τις θέσεις, πλην ίσως στόπερ. Αν βρει έναν παίκτη που θα τον έπαιρνε και το καλοκαίρι και μπορεί να τον αποκτήσει τώρα, θα το κάνει. Ειδάλλως θα πάμε για το καλοκαίρι. Ούτε η αποχώρηση του Μοχαμάντι αλλάζει τα δεδομένα, πολύ δύσκολα βλέπω να γίνεται κάτι για αριστερό μπακ ή τερματοφύλακα τώρα. Για δεξί μπακ, κεντρικό χαφ και έναν μεσοεπιθετικό all around, το αφήνω ανοιχτό και τώρα».

Σχολιάζοντας το 3-0 επί του ΟΦΗ ανέφερε: «Οι δύο εκτελέσεις του Πόνσε ήταν καταπληκτικές και δείχνουν την αυτοπεποίθηση που έχει πλέον. Ο Πήλιος ήταν καλός και πάλι, ενώ ο Ραντόνια έδειξε ότι μπορεί να σταθεί. Τώρα που έφυγε ο Μοχαμάντι, μπορεί να λογίζεται πέμπτος μπακ, γιατί μπορεί να παίξει και αριστερά».

Τέλος για τις απουσίες Σιμάνσκι, Γιόνσον και Γκατσίνοβιτς στο ματς με τον Αστέρα Τρίπολης είπε: «Το πιο πιθανό είναι να παίξουν Πινέδα-Μάνταλος στο κέντρο, αλλά να δούμε και την κατάσταση του Γαλανόπουλου. Αν ο Πισάρο ζητήσει να πάει στο Μεξικό μετά από αυτό που έγινε με την οικογένειά του, προφανώς και θα πάει».

