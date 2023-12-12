Ένα από τα ”αστέρια” της Παρί Σεν Ζερμέν, ο Τσάβι Σίμονς, τέσταρε τις ποδοσφαιρικές του γνώσεις μέσω ενός κουίζ.

Σε αυτό μάλιστα, ανέφερε και τον Παναθηναϊκό!

Πιο συγκεκριμένα, κάποια στιγμή κλήθηκε να βρει τρεις ομάδες που ξεκινάνε από το γράμμα ”Π”, ή αλλιώς το αγγλικό ”P”. Ο ίδιος, ανέφερε την Παρί και την PSV, δηλαδή την Αϊτχόφεν. Δύο εύκολες απαντήσεις για τον ίδιο, καθώς μιλάμε για την νυν και την πρώην ομάδα του. Ωστόσο, μετά μας αιφνιδίασε, καθώς το τρίτο κλαμπ που του ήρθε στο μυαλό και το ανέφερε ήταν το ”Τριφύλλι”!

