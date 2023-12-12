Η καταπληκτική σεζόν που έκανε ο Βίκτορ Οσιμέν με τη Νάπολι, όντας καθοριστικός (μαζί με τον Κβαρατσκέλια) στην κατάκτηση του πρώτου σκουντέτο απ’ τους «παρτενοπέι» μετά από 33 χρόνια, του χάρισε και τον τίτλο του κορυφαίου Αφρικανού ποδοσφαιριστή για το 2023.

Ο άσος της Νάπολι επικράτησε στη σχετική ψηφοφορία των Μοχάμεντ Σαλάχ (Λίβερπουλ) και Ασράφ Χακίμι (Παρί Σεν Ζερμέν), όντας ο πρώτος Νιγηριανός που κέρδισε αυτή την πολύ σημαντική διάκριση έπειτα από 24 χρόνια.

Καλύτερη Αφρικανή ποδοσφαιρίστρια, αναδείχθηκε η Νιγηριανή Ασισάτ Οσχοάλα, η οποία αγωνίζεται στην Μπαρτσελόνα, ενώ κορυφαία ομάδα ψηφίστηκε η Εθνική Ομάδα του Μαρόκου που έφτασε ως τους «4» του Παγκοσμίου Κυπέλλου του Κατάρ, έχοντας ως καλύτερο προπονητή τον Βαλίντ Ρεγκραγκί.

Τέλος η καλύτερη ενδεκάδα Αφρικανών ποδοσφαιριστών για το 2023 αποτελείται απ’ τους: Ονάνα, Χακίμι, Μπεμπά, Κουλιμπαλί, Πάρτι, Ανγκισά, Κούντους, Σ. Άμραμπατ, Μανέ, Σαλάχ, Οσιμέν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

