«Βόμβα» από τον Κλοπ: Ανακοίνωσε ότι αποχωρεί το καλοκαίρι από τη Λίβερπουλ

Ο προπονητής της Λίβερπουλ ανακοίνωσε ότι αποχωρεί το καλοκαίρι από την ομάδα.

A message to Liverpool supporters from Jürgen Klopp. pic.twitter.com/l7rtmxgOzt January 26, 2024

Ο 56χρονος Γερμανός τεχνικός, με δήλωση του στο επίσημο κανάλι του συλλόγου, το οποίο αναρτήθηκε και στα social media, ανακοίνωσε ότι στο τέλος της σεζόν αποχωρεί από «Άνφιλντ» μετά από εννέα χρόνια στον πάγκο!

Πρόκειται για μια δήλωση «βόμβα» καθώς το συμβόλαιο του Κλοπ με τη Λίβερπουλ είχε ισχύ ως το 2026...

Θυμίζουμε ότι ο Γιούργκεν Κλοπ, από τον Οκτώβριο του 2015 που αντικατέστησε τον Μπρένταν Ρότζερς, επανέφερε τη Λίβερπουλ στις επιτυχίες και έγινε ο τρίτος μακροβιότερος προπονητής που κάθισε ποτέ στον πάγκο του συλλόγου, με 464 παρουσίες, κατά τις οποίες μετά 288 νίκες, 96 ισοπαλίες και 80 ήττες σε όλες τις διοργανώσεις.

Φυσικά ο Κλοπ είναι ο «πρωτομάστορας» της κατάκτησης του Champions League το 2019, της Premier League το 2020, που ήταν και το πρώτο πρωτάθλημα των «κόκκινων» μετά από 30 χρόνια, ενώ μεταξύ άλλων κατέκτησε ένα Super Cup Ευρώπης, ένα Παγκόσμιο Κύπελλο συλλόγων, ένα FA Cup ένα League Cup και ένα Community Shield.

Στη δήλωση του ο Κλοπ ανέφερε:

«Καταλαβαίνω ότι είναι σοκ για πολύ κόσμο αυτή τη στιγμή, όταν το ακούς για πρώτη φορά, αλλά μπορώ να το εξηγήσω ή τουλάχιστον να προσπαθήσω. Λατρεύω τα πάντα γύρω από τη Λίβερπουλ, την πόλη, τον κόσμο μας, την ομάδα, τους συνεργάτες μου, τα πάντα. Όμως ότι παίρνω αυτή την απόφαση δείχνει ότι είμαι πεπεισμένος ότι πρέπει να την πάρω. Ο λόγος είναι πως-πώς μπορώ να το πω;-μου τελειώνει η ενέργεια. Δεν έχω πρόβλημα τώρα, προφανώς, ήξερα πως θα έπρεπε να το ανακοινώσω κάποια στιγμή, αλλά είμαι καλά τώρα. Ξέρω πως δεν μπορώ να κάνω τη δουλειά ξανά και ξανά και ξανά», ανέφερε ο 56χρονος προπονητής.

«Μετά από τα χρόνια που περάσαμε μαζί και όσα βιώσαμε παρέα, ο σεβασμός έχει μεγαλώσει για όλους και η αγάπη μου επίσης, οπότε σας οφείλω την αλήθεια και αυτή είναι η αλήθεια. Έχω ενημερώσει τη διοίκηση από το Νοέμβριο. Όταν καθίσαμε να μιλήσουμε, όπως κάνουμε πάντα εν όψει της επόμενης σεζόν, ήρθε η σκέψη πως δεν είμαι βέβαιος ότι θα είμαι εδώ. Εξεπλάγην και εγώ ο ίδιος. Άρχισα να το σκέφτομαι, δεν είχε αρχίσει φέτος αυτό αλλά από πέρσι που ήταν μια πολύ δύσκολη σεζόν και υπήρχαν στιγμές όπου αν ήμουν σε άλλη ομάδα θα είχα πει ‘σας ευχαριστώ όλους αλλά πρέπει να χωρίσουμε τώρα’. Για μένα ήταν πάρα πολύ σημαντικό να βοηθήσω να επαναφέρουμε την ομάδα στις ράγες της. Ήταν το μόνο που είχα στο μυαλό μου. Όταν το αντιλήφθηκα ότι έγινε, ότι είχαμε μια πραγματικά καλή ομάδα με τεράστιες δυνατότητες και πολύ καλή ηλικία, με εξαιρετικούς χαρακτήρες και όλα αυτά, τότε μπορούσα να σκεφτώ και πάλι τον εαυτό μου και αυτή ήταν η απόφαση που πήρα. Δεν είναι αυτό που θέλω να κάνω, αλλά είναι αυτό που πιστεύω πως είναι 100% σωστό», πρόσθεσε.

Ο «Κλόπο» δεν βιάζεται να αποχαιρετήσει τη Λίβερπουλ πριν την ώρα του. «Θα έχουμε τη στιγμή μας την τελευταία αγωνιστική ή κάποια άλλη ώρα, σε κάποια άλλη διοργάνωση ίσως. Υπάρχει χρόνος γι’ αυτό. Τώρα πρέπει να μείνουμε συγκεντρωμένοι στις υποχρεώσεις μας. Οι απέξω θα θέλουν να το χρησιμοποιήσουν, να γελάσουν με αυτό, να μας αναστατώσουν. Όμως είμαστε Λίβερπουλ, έχουμε περάσει πιο δύσκολες καταστάσεις μαζί, και πριν από μένα. Ας πάρουμε δύναμη από αυτό. Θα ήταν πολύ όμορφο. Ας πάρουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε από τη φετινή περίοδο και να έχουμε έναν ακόμη λόγο να χαμογελάμε όταν στο μέλλον θα θυμόμαστε αυτή τη σεζόν», επισήμανε.

