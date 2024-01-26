Πριν περάσει το… σοκ της αιφνίδιας ανακοίνωσης του Γιούργκεν Κλοπ πως θα αποχωρήσει από τον πάγκο της Λίβερπουλ στο τέλος της σεζόν, άρχισε ήδη η κουβέντα για το ποιος μπορεί να τον διαδεχτεί στον πάγκο των Reds από το καλοκαίρι.

Οι στοιχηματικές εταιρείες φυσικά δεν έμειναν έξω από το παιχνίδι και ήδη κυκλοφόρησαν οι πρώτες αποδόσεις για τα φαβορί, που περιλαμβάνουν παλιούς γνώριμους και όχι μόνο.

Πρώτο φαβορί θεωρείται ο Τσάμπι Αλόνσο, που έπαιξε στη Λίβερπουλ από το 2004 μέχρι το 2009 κατακτώντας μεταξύ άλλων το Champions League το 2005. Πλέον είναι πετυχημένος προπονητής στη Λεβερκούζεν, η οποία είναι πρωτοπόρος στην Bundesliga.

Ο Πεπ Λάιντερς ακολουθεί στις αποδόσεις, με τον 40χρονο Ολλανδό να είναι δεξί χέρι του Κλοπ στην ομάδα από το 2018 και να έχει την εκτίμηση του κλαμπ, αν και στην ανακοίνωση για την αποχώρηση του Γερμανού προπονητή συμπεριλαμβάνονται και όλοι οι συνεργάτες του.

Τρίτο φαβορί είναι ο Ρομπέρτο Ντε Τζέρμπι, ο 44χρονος Ιταλός που έχει παρουσιάσει σπουδαίο έργο στην Μπράιτον, ενώ ακολουθούν ο 36χρονος Γερμανός Γιούλιαν Νάγκελσμαν, που δεσμεύεται ως προπονητής της εθνικής ομάδας της χώρας μέχρι και το Euro, αλλά και ο θρύλος του κλαμπ Στίβεν Τζέραρντ, που πρόσφατα επέκτεινε τη συνεργασία του με την Αλ Ετιφάκ της Σαουδικής Αραβίας ως το 2027.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.