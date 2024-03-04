Απάντηση στην ερώτηση «ποιος καλύψει το κενό του Χάμιλτον στη Mercedes» όταν αυτός αποχωρήσει έρχεται να δώσει μια έντονη φημολογία που κυκλοφορεί τις τελευταίες ώρες. Σύμφωνα με τα ΜΜΕ του εξωτερικού η γερμανική εταιρεία έχει ήδη εντοπίσει τον στόχο, ο οποίος θα είναι ο Μαξ Φερστάπεν.



Τα δημοσιεύματα θέλουν τον πιλότο της Red Bull να έχει επιλεγεί από τους υπεύθυνους της Mercedes για να πάρει το χρίσμα. Μάλιστα, σύμφωνα με αυτές τις φήμες οι επαφές πρόκειται να ξεκινήσουν μέσα στις επόμενες ημέρες χωρίς να αποκλείεται το νέο μεγάλο «μπαμ» στον χώρο της Formula 1.

🚨 Mercedes ‘expected’ to contact Max Verstappen to replace Lewis Hamilton pic.twitter.com/UcdkWEoJRC March 3, 2024

