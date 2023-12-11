Κεκλεισμένων των θυρών και το Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός στο βόλε

Μπροστά σε άδειες εξέδρες θα διεξαχθεί -όπως αναμενόταν- το σαββατιάτικο (16/12) ντέρμπι του Ολυμπιακού με τον Παναθηναϊκό για την όγδοη αγωνιστική της Volley League Ανδρών.

Νωρίτερα, η κυβέρνηση ανακοίνωσε μέτρα κατά της οπαδικής βίας, μετά τα επεισόδια στου Ρέντη, που περιλαμβάνουν κεκλεισμένων των θυρών ματς για τους επόμενους δύο μήνες στη Super League, στα ματς των Β ομάδων των ΠΑΕ και κατά περίπτωση σε άλλα παιχνίδια.

Με απόφαση του αναπληρωτή υπουργού αθλητισμού, Γιάννη Βρούτση, στη λίστα των ματς που θα διεξαχθούν χωρίς κόσμο μπήκε και το ντέρμπι στο βόλεϊ, μετά από εισήγηση της ΔΕΑΒ.

Αναλυτικά, η ανακοίνωση:

«Στο πλαίσιο της λήψης των έκτακτων μέτρων προστασίας της δημόσιας τάξης και ασφάλειας, μετά από τα πρόσφατα συμβάντα πράξεων βίας με αφορμή αθλητικές εκδηλώσεις, ο προγραμματισμένος για το Σάββατο 16 Δεκεμβρίου αγώνας Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός, της 8ης αγωνιστικής στη VolleyLeague Ανδρών, θα διεξαχθεί κεκλεισμένων των θυρών.

Ο αναπληρωτής Υπουργός Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, ανακοινώνει την απαγόρευση διάθεσης εισιτηρίων για την εν λόγω αναμέτρηση πετοσφαίρισης, έπειτα από εισήγηση της Διαρκούς Επιτροπής για την Αντιμετώπιση της Βίας (ΔΕΑΒ), σε εφαρμογή του άρθρου 1, παρ. 3 του ν. 4326/2015».

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.