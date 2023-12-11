bwin: Ντουντουνάκη και Παπαστάμος θριάμβευσαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα!

Χρυσές σελίδες στην ελληνική κολύμβηση γραμμένες από την Άννα Ντουντουνάκη και τον Απόστολο Παπαστάμο! Οι αθλητές του Team Future της bwin εντυπωσίασαν στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Κολύμβησης στην 25αρα πισίνας στο Οτοπένι της Ρουμανίας και ανέβηκαν στο βάθρο τρεις φορές, το Σαββατοκύριακο. Η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια με εξαιρετικές εμφανίσεις κατέκτησε ένα Χρυσό κι ένα Χάλκινο Μετάλλιο, ενώ ο Χανιώτης κολυμβητής πέτυχε τη μεγαλύτερη διάκριση της καριέρας του, με το Χάλκινο Μετάλλιο, το πρώτο του στην κατηγορία των ανδρών.

Η αθλήτρια της bwin την ημέρα της ονομαστικής της εορτής πέτυχε μια εξαιρετική επίδοση στα 100μ. πεταλούδα με χρόνο 55.98. Έτσι κατέγραψε νέο πανελλήνιο ρεκόρ, ενώ για πρώτη φορά έσπασε το φράγμα των 56 δευτερολέπτων, καθώς είχε το προηγούμενο με 56.26 από το 2021 στο Ρότερνταμ.

Η Άννα Ντουντουνάκη δεν έμεινε εκεί. Συνέχισε στα… μονοπάτια του θριάμβου, αφού λίγες ώρες αργότερα ανέβηκε στο υψηλότερο σκαλί του βάθρου. Η 28χρονη κολυμβήτρια κατέκτησε το Χρυσό Μετάλλιο στα 50μ. πεταλούδα στο Οτοπένι με 25.10, όπως συνέβη τον Μάιο του 2021 στη Βουδαπέστη, όταν έγινε Πρωταθλήτρια Ευρώπης στην 50άρα πισίνα και στα 100μ. πεταλούδα. Ήταν το πέμπτο Μετάλλιο για την Ελληνίδα Πρωταθλήτρια σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα 25αρας πισίνα. Εμφάνιση που πιστοποιεί πως η αθλήτρια του Team Future της bwin έχει ήδη αφήσει το αποτύπωμά της στην ευρωπαϊκή elite του αγωνίσματος.

Η χρονιά κλείνει με εντυπωσιακό τρόπο για την Ελληνίδα Πρωταθλήτρια, η οποία ετοιμάζεται για νέες μεγάλες επιτυχίες. Άλλωστε, η 28χρονη κολυμβήτρια έχει κλείσει ήδη μια θέση στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Αποτελεί το πρώτο μέλος του Team Future της bwin, που πανηγύρισε την πρόκρισή του στην κορυφαία γιορτή του αθλητισμού, η οποία θα φιλοξενηθεί το ερχόμενο καλοκαίρι στο Παρίσι. Η Ελληνίδα Πρωταθλήτρια, θα συνεχίσει την λαμπρή της πορεία στην Πόλη του Φωτός. Εκεί όπου τον Ιούλιο του 2024 οι κορυφαίοι αθλητές του πλανήτη θα βρεθούν για να διαγωνισθούν στη σπουδαιότερη αθλητική εκδήλωση.

Ποδαρικό» με Μετάλλιο ο Παπαστάμος στην κατηγορία των ανδρών

Ο Απόστολος Παπαστάμος μπήκε στο κλαμπ των αθλητών με Μετάλλιο σε Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα. Εμφάνιση - δήλωση, ότι το μέλλον του ανήκει! Ο 22χρονος Πρωταθλητής, μέλος του Team Future της bwin πέτυχε πανελλήνιο ρεκόρ νέων ανδρών στα 400μ. μικτή ατομική με 4:05.19, κατέκτησε το Χάλκινο Μετάλλιο στο αγώνισμα. Αυτό του το κατόρθωμα είναι το πιο σημαντική επιτυχία του σε επίπεδο ανδρών, μετά τον παγκόσμιο τίτλο στην κατηγορία των εφήβων. Σε μια εντυπωσιακή κούρσα ο Χανιώτης Πρωταθλητής άφησε πίσω του τον Ούγγρο, Μπάλαζ Χόλο και ανέβασε την γαλανόλευκη στο βάθρο.

Πλέον, το βλέμμα επικεντρώνεται στην προσπάθεια για τη συμμετοχή στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Ο Παπαστάμος βρίσκεται σε φουλ ρυθμό προπονήσεων, ώστε να πετύχει το όριο που θα τον στείλει στην κορυφαία αθλητική γιορτή.

Με την bwin στον… αστερισμό των μεταλλίων

Περήφανα στο πλευρό τους στέκεται η bwin. Συνοδοιπόρος σε κάθε δυσκολία, δίπλα τoυς σε κάθε αντιξοότητα που βρέθηκε στην πορεία τους. Το διεθνές στοιχηματικό brand, αποτελεί τον πυλώνα στήριξης των προσπαθειών και των αθλητών του υγρού στίβου. Η bwin, πιστή στη φιλοσοφία της να συμβάλει έμπρακτα στον ελληνικό αθλητισμό, «αγκάλιασε» τις ελπίδες και τα όνειρα τους.

Η bwin, βοήθησε την Άννα Ντουντουνάκη, αλλά και τον Απόστολο Παπαστάμο να δουλεύουν αναπόσπαστοι με στόχο την κορυφή, για να κάνουν ξακουστό το όνομα του ελληνικού αθλητισμού σε όλο τον κόσμο και να δώσουν στην γαλανόλευκη μόνιμη παρουσία στα κορυφαία event.

Άννα και Απόστολε, συγχαρητήρια μας κάνατε για μία ακόμα φορά υπερήφανους!

Πηγή: skai.gr

