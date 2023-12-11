Κλείνει από τώρα Κοστίνια για το καλοκαίρι ο Ολυμπιακός

Την πρώτη του μεταγραφή εν όψει της… επόμενης σεζόν είναι κοντά στο να ολοκληρώσει ο Ολυμπιακός.

Όπως αναφέρει η Record και μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6, οι «ερυθρόλευκοι» είναι κοντά στην απόκτηση του Κοστίνια.

Πρόκειται για τον 23χρονο Πορτογάλο δεξιό μπακ της Ρίο Άβε, ομάδα της οποίας πρόκειται μέσα στο μήνα να αποκτήσει την πλειοψηφία των μετοχών ο Βαγγέλης Μαρινάκης.

Η συμφωνία για τον ποδοσφαιριστή έχει σχεδόν ολοκληρωθεί αλλά θα επισφραγιστεί το καλοκαίρι.

Ο Κοστίνια, που έχει συμβόλαιο μέχρι το 2026, μετρά φέτος μια «γεμάτη» σεζόν με 15 συμμετοχές, 4 γκολ (δύο με πέναλτι στο πρωτάθλημα και δύο με κεφαλιές στο Λιγκ Καπ) και 2 ασίστ σε όλες τις διοργανώσεις με τη Ρίο Άβε. Επίσης ήταν διεθνής με όλες τις «μικρές» εθνικές ομάδες της Πορτογαλίας, αλλά ακόμη όχι με την Ανδρών.

O Zoάο Πέδρο Λουρέιρο ντα Κόστα, όπως είναι το πλήρες όνομά του, έχει γεννηθεί στις 26 Μαρτίου του 2000 στην πόλη Βαρζίμ. Άρχισε να παίζει μπάλα στις ακαδημίες της Πόρτο και της Μπράγκα, αλλά από το 2018 ανήκει στη Ρίο Άβε.



