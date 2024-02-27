Ζιντάν: «Θα ήθελα να επιστρέψω στους πάγκους»

Την επιθυμία του επιστρέψει στη… δράση αναλαμβάνοντας την τεχνική ηγεσία μιας ομάδας εξέφρασε ο Ζινεντίν Ζιντάν. Ο Γάλλος προπονητής έδωσε το «παρών» σε εκδήλωση για το ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μαρσέλο Λίπι και σε δηλώσεις του παραδέχθηκε ότι πια έχει έρθει το… πλήρωμα του χρόνου να ασχοληθεί και πάλι με την προπονητή μετά από μια αποχή περίπου δύο ετών.

«Γιατί όχι; τα πάντα μπορούν να συμβούν. Τώρα κάνω άλλα πράγματα, αλλά θα δούμε. Πάντως, σίγουρα θα ήθελα να επιστρέψω στους πάγκους», ήταν τα λόγια του.

Θυμίζουμε ότι ο Ζιντάν το καλοκαίρι του 2021 αποχώρησε από τον πάγκο της Ρεάλ Μαδρίτης.

