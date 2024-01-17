Έστειλε στη Βουλή στοιχεία για ύποπτους αγώνες η UEFA

Συνολικά 23 φακέλους με στοιχεία για δεκάδες ύποπτους ποδοσφαιρικούς αγώνες στην Ελλάδα έστειλε η UEFA στην Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων της Βουλής και στη δικαιοσύνη.

Οπως μετέδωσε το δελτίο ειδήσεων της ΕΡΤ, ο πρόεδρος της Επιτροπής ενημέρωσε σήμερα τα μέλη της, για την ύπαρξη του φακέλου.

Τα ποδοσφαιρικά παιχνίδια που έχουν χαρακτηριστεί ως ύποπτα από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία, ελέγχονται από τη Δικαιοσύνη. Όπως ενημέρωσε τα μέλη της Επιτροπής Μορφωτικών Υποθέσεων ο Χρήστος Κέλλας, πρόεδρός της, πρόκειται για παιχνίδια της Super League 2 που διεξήχθησαν την περίοδο 2022-2023 και 2023-2024.

Όπως αναφέρεται και στο διαβιβαστικό αυτών των φακέλων, η UEFA ενημέρωσε την ΕΠΟ, την Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία και εκείνη με τη σειρά της ενημέρωσε τον Αθλητικό Εισαγγελέα, τον υφυπουργό Αθλητισμού και την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων στη Βουλή.

Είναι θέμα καθαρά της αθλητικής δικαιοσύνης, δεν έχει καμία άλλη εμπλοκή πέρα η Βουλή, πέρα από αυτήν τη σημερινή της ενημέρωση.

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.