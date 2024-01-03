Το 2024 ξεκίνησε με… ΕΠΟΣ για τον Αστέρα Τρίπολης! Η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς δεν μάσησε από το 2-0 με το οποίο προηγήθηκε ο Άρης μόλις στο 14ο λεπτό και καταθέτοντας την ψυχή της μέσα στο γήπεδο, έκανε φοβερή ανατροπή για να επικρατήσει με 3-2.



Συγκλονιστικό ματς του Μουνάφο που σκόραρε το γκολ της νίκης, βρίσκοντας δίχτυα για πρώτη φορά μετά τις 4 Ιανουαρίου του 2023 (απέναντι στη Λαμία στο 3-0), με τον Μιριτέλο να βρίσκει δις δίχτυα. Από την άλλη μεριά η ομάδα του Άκη Μάντζιου για δεύτερο σερί ματς προηγήθηκε αλλά και πάλι δεν κατάφερε να νικήσει, βλέποντας τους Αρκάδες να την πλησιάζουν σε απόσταση αναπνοής, αφού βρίσκονται πλέον στο -1.

Τέταρτη νίκη στα πέντε τελευταία ματς για τους «κιτρινομπλέ», όπου φιλοξενούνται από τον ΠΑΣ στα Γιάννινα την ερχόμενη Κυριακή. Τρίτη απώλεια στα τέσσερα πιο πρόσφατα παιχνίδια για τους «κίτρινους», οι οποίοι είναι αναγκασμένοι να στραφούν στο ντέρμπι της πόλης με τον ΠΑΟΚ στο «Κλεάνθης Βικελίδης».



Στο μυαλό του κόουτς



Με 4-2-3-1 παρέταξε ο Μίλαν Ράσταβατς τον Αστέρα Τρίπολης. Ο Παπαδόπουλος στην εστία και οι Καρμόνα, Καστάνιο, Τζουκάνοβιτς, Χουχούμης στην τετράδα της άμυνας. Μουνάφο, Γκος στον άξονα, οι Καλτσάς, Ζουγλής, Κρέσπι στη μεσοεπιθετική τριπλέτα και ο Μιριτέλο στην κορυφή της επίθεσης.



Ίδια διάταξη και για τον Άρη από τον Άκη Μάντζιο. Στο τέρμα ο Κουέστα και στην αμυντική γραμμή οι Οντουμπάτζο, Φαμπιάνο, Μπράμπετς, Μοντόγια. Ζουλ, Πάρδο στα χαφ, με τους Σουλεϊμάνοφ, Ζαμόρα, Παναγίδη στην μεσοεπιθετική τριάδα. Ο Μορόν ήταν ο μοναδικός προωθημένος.







Το ματς



Η πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι άνηκε στον Αστέρα, με τον Μουνάφο λίγο έξω από την περιοχή να κάνει το σουτ, αλλά η μπάλα πέρασε ελάχιστα άουτ μόλις στο 2’. Στο 7ο λεπτό ο διαιτητής Ευαγγέλου έδειξε την άσπρη βούλα μετά από πέσιμο του Ζαμόρα στη μικρή περιοχή, με τον Χουχούμη να τον πιέζει αλλά να μην φαίνεται ωστόσο καθαρά αν υπήρχε επαφή. Ένα λεπτό αργότερα ο Μορόν εκτέλεσε εύστοχα από τα 11 βήματα γράφοντας το 1-0.



Τα λάθη στην άμυνα των Αρκάδων συνεχίστηκαν και συγκεκριμένα του Διαμαντή Χουχούμη, ο οποίος στο 14’ άφησε… ανενόχλητο τον Ζαμόρα να γυρίσει στον Σουλεϊμάνοφ ο οποίος έκανε το 2-0 για τον Άρη. Στη συνέχεια ο Αστέρας είχε πάρει μέτρα στο γήπεδο και προσπαθούσε να μειώσει, ωστόσο δεν είχε ουσία στο τελευταίο τρίτο του γηπέδου και στα τελειώματα των φάσεων. Ενδεικτική η ευκαιρία του 40ου λεπτού, που βάζει υποψηφιότητα για τη μεγαλύτερη χαμένη στη σεζόν, όταν ο Καρμόνα έκανε φοβερή ατομική ενέργεια και έδωσε έτοιμο γκολ στον Κρέσπι, με τον Ισπανό σε κενή εστία να μην μπορεί να σκοράρει!







Τελικά, η ομάδα του Μίλαν Ράσταβατς δικαιώθηκε για την εικόνα και την προσπάθειά της, αφού κέρδισε πέναλτι στο 45’, όταν ο Ζουγλής γύρισε την μπάλα και ο Καλτσάς τσίμπησε προ του Μοντόγια, ο οποίος τον ανέτρεψε καθαρά. Ο Μιριτέλο ένα λεπτό αργότερα εκτέλεσε εύστοχα από την άσπρη βούλα για το 2-1, σκορ με το οποίο οι δυο ομάδες πήγαν στα αποδυτήρια.



Τελείως διαφορετική η εικόνα του Αστέρα Τρίπολης στο δεύτερο ημίχρονο, αφού μπήκε πιο ορεξάτος στο χορτάρι και κυριάρχησε για μεγάλο διάστημα. Αυτό, βέβαια, που θα ερχόταν δεν το φανταζόταν… κανείς, πόσω μάλλον στον Άρη! Αρχικά, στο 50’ ο Μουνάφο έκανε τη σέντρα, ο Κρέσπι την κεφαλιά-πάσα και ο Μιριτέλο με κεφαλιά εξ επαφής εκτέλεσε τον Κουέστα για το 2-2. Ένα γκολ το οποίο ελέγχθηκε, αλλά ο Οντουμπάτζο κάλυπτε τον Αργεντινό φορ των γηπεδούχων και έτσι μέτρησε κανονικά.





Οι Αρκάδες πήραν ψυχολογία και μπόλικα μέτρα στο γήπεδο, με αποτέλεσμα να πιέσουν και να καταφέρουν να κάνουν την απίθανη ανατροπή. Ο Ζουγλής εκμεταλλεύθηκε το τραγικό λάθος του Ζουλ, έκλεψε και έδωσε στον Μουνάφο ο οποίος σε κενή εστία σκόραρε για το 3-2! Από εκεί και πέρα η ομάδα του Άκη Μάντζιου πίεζε να βρει το γκολ της ισοφάρισης, ωστόσο δεν έφτιαχνε καθαρές φάσεις. Ο Έλληνας τεχνικός φόρτωνε με μεσοεπιθετικούς την ομάδα του, αλλά δεν έβρισκε το γκολ και το έξτρα οκτάλεπτπο των καθυστερήσεων έδωσε… ελπίδα.



Παρόλα αυτά, οι γηπεδούχοι με εξαιρετικοί τακτική και μπόλικο καθαρό μυαλό ούτε που απειλήθηκαν, κρατώντας σβηστά ως το φινάλε το αποτέλεσμα. Κάπως έτσι, το 3-2 παρέμεινε με τον Αστέρα να παίρνει μια τεράστια νίκη κόντρα στον Άρη και να ανεβαίνει στους 23 βαθμούς, στο -1 από τους πέμπτους Θεσσαλονικείς που απογοήτευσαν στο ξεκίνημα του έτους.



MVP: Συγκλονιστικό παιχνίδι από τον Χουάν Μουνάφο, ο οποίος παρότι οδεύει στα 36 του παίζει σαν να είναι… 25άρης! Αδιάκοπα τρεξίματα, πολλά κλεψίματα, κοψίματα και τεράστια συνεισφορά στο παιχνίδι της ομάδας του. Επιβραβεύεται για την τρομερή του εμφάνιση αφού σκοράρει το γκολ της νίκης στο 61ο λεπτό. Από κοντά φυσικά ο Μιριτέλο με τα δύο τέρματά του, με τον Αστέρα να βρίσκει ένα σέντερ φορ γκολτζή και πάλι από την Αργεντινή!



Η σφυρίχτρα: Μπόλικη δουλειά για τον Ευαγγέλου. Δεν φάνηκε καθαρά ούτε από τα ριπλέι αν υπάρχει παράβαση στο πέναλτι που κερδίζει στο 7’ ο Ζαμόρα από τον Χουχούμη, ενώ σωστά δείχνει ο Έλληνας ρέφερι την άσπρη βούλα στην ανατροπή του Καλτσά από τον Μοντόγια. Το γκολ του Μιριτέλο είναι έγκυρο, αφού καλύπτεται από τον Οντουμπάτζο και μετράει σωστά μετά τον έλεγχο του VAR, ενώ σωστή είναι και η απόφαση στο 3-2 του Μουνάφο, αφού ο Ζουγλής δεν έχει κάνει φάουλ στον Ζουλ στο κλέψιμο που κάνει.

