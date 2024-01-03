Στο μυαλό του κόουτς:



Ο Λεωνίδας Βόκολος παρέταξε τη Λαμία με σύστημα 4-2-3-1. Κάτω από την εστία βρέθηκε ο Κολέσεφ, με τους Σιμόν, Τζανετόπουλο, Κορνέζο και Αμαράλ να αποτελούν την τετράδα της άμυνας. Στα χαφ ξεκίνησαν οι Τζανδάρης και Νούνιες, με τους Μαρτίνεθ, Σλίβκα και Τσιλούλη στην τριάδα της μεσοεπιθετικής γραμμής, πίσω μόνο από τον μοναδικό προωθημένο, Ακούνια.

Από την άλλη, ο Κάρλος Καρβαλιάλ διατήρησε το κλασικό 4-2-3-1 για τον Ολυμπιακό, παρατάσωντας την ομάδα του χωρίς εκπλήξεις. Στο τέρμα ήταν ο Πασχαλάκης, με τους Ροντινέι, Ρέτσο, Ντόη και Ορτέγκα να ξεκινούν στην τετράδα της άμυνας. Στις θέσεις των χαφ βρέθηκαν οι Έσε και Μαντί Καμαρά, με τους Μασούρα και Ποντένσε να ξεκινούν στις δύο πτέρυγες. Στην κορυφή βρέθηκε όπως αναμενόταν ο Γιόβετιτς, με τον Φορτούνη να κινείται λίγο πιο πίσω σε ελεύθερο ρόλο.



Το ματς:



Εξαιρετικός ήταν ο ρυθμός του αγώνα στο ξεκίνημα της αναμέτρησης, παρά το γεγονός πως το παιχνίδι διεξήχθη σε ένα «κρύο» σκηνικό, λόγω των άδειων από κόσμο κερκίδων. Η Λαμία μπήκε πολύ δυνατά στο ματς, πιέζοντας από νωρίς ψηλά το build-up που προσπάθησε να κάνει από τις πίσω γραμμές ο Ολυμπιακός.



Και δικαιώθηκαν, αφού στην πρώτη στιγμή του αγώνα, οι γηπεδούχοι ευτύχησαν να ανοίξουν το σκορ με τον Σλίβκα. Συγκεκριμένα, μόλις στο 4ο λεπτό, η Λαμία εκμεταλλεύτηκε το άτσαλο διώξιμο του Ροντινέι από τη σέντρα του Τσιλούλη, με τον Λιθουανό μέσο να πιάνει ανενόχλητος το βολέ από το ύψος της μεγάλης περιοχής, νικώντας τον Πασχαλάκη για το 1-0.



Παρά το αρχικό σοκ από το γρήγορο γκολ της Λαμίας, ο Ολυμπιακός προσπάθησε να αντιδράσει γρήγορα, «αγγίζοντας» την ισοφάριση στο 7’, με τον Μασούρα να σπαταλά μεγάλη στιγμή, αστοχώντας από πλεονεκτική θέση μετά από ωραία ατομική ενέργεια του Φορτούνη.

Πέντε λεπτά αργότερα, και μετά από κλέψιμο πάνω στον Ροντινέι από την καλή πίεση, η Λαμία έχασε τεράστια διπλή ευκαιρία να βρει ένα δεύτερο γκολ. Αρχικά, το σουτ του Μαρτίνεθ έβγαλε δύσκολα ο Πασχαλάκης, για να έρθει ο Ακούνια, να πάρει το ριμπάουντ και από ανεπανάληπτη θέση να νικηθεί από τον Έλληνα κίπερ των φιλοξενούμενων! Η ομάδα του Λεωνίδα Βόκολου συνέχισε να βρίσκει φάσεις στο ανοικτό γήπεδο, μετρώντας δύο ακόμα τελικές με τους Μαρτίνεθ και Τζανδάρη στο 13’ και 15’ αντίστοιχα.

Από εκείνο το σημείο και έπειτα, ο Ολυμπιακός πήρε τον έλεγχο του αγώνα, κρατούσε την μπάλα στην κατοχή του, ωστόσο, αδυνατούσε να βρει τον δρόμο προς την αντίπαλη περιοχή και να δημιουργήσει επικίνδυνες στιγμές μπροστά στην εστία του Κοσέλεφ. Στο 26’, η ολιγόλεπτη διακοπή λόγω της σύγκρουσης των Φορτούνη και Τζανδάρη, χάλασε τον όποιο ρυθμό πήγε να αποκτήσει το ματς. Η επόμενη καλή στιγμή στο ματς ήρθε στο 37’, και άνηκε στη Λαμία, με τον Αμαράλ να γυρίζει από τα αριστερά, τον Ακούνια να πιάνει ανενόχλητος το πλασέ μέσα από την περιοχή και τον Πασχαλάκη να πραγματοποιεί μια ακόμα σωτήρια επέμβαση. Τρία λεπτά αργότερα, το σουτ στη κίνηση του Μαρτίνεθ πέρασε άουτ, ενώ στο 45΄το μακρινό σουτ του Φορτούνη βρήκε στα σώματα.

Το πολύ κακό πρόσωπο που παρουσίασε στο πρώτο μέρος ο Ολυμπιακός, ανάγκασε τον Κάρλος Καρβαλιάλ να ρίξει στον αγώνα τον Φραν Ναβάρο αντί του Γιόβετιτς με την έναρξη της επανάληψης. Έχοντας καθαρίσει το μυαλό τους στο ημίχρονο, οι «ερυθρόλευκοι» μπήκαν δυναμικά στο δεύτερο 45λεπτο, ψάχνοντας από νωρίς το γκολ της ισοφάρισης. Στο 48', οι Πειραιώτες έφτασαν μια... ανάσα από το 1-1, με τον Μασούρα να βγαίνει σε τετ-α-τετ έπειτα από έξυπνη μπαλιά του Φορτούνη και τον Κοσέλεφ να νικάει δύσκολα τον μεσοεπιθετικό των φιλοξενούμενων, παραχωρώντας το κόρνερ.



Δευτερόλεπτα αργότερα, και στην εξέλιξη της φάσης του κόρνερ, ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι από το χέρι του Νούνιες στο γύρισμα του Ορτέγκα από τα αριστερά. Την εκτέλεση ανέλαβε ο Φορτούνης, ο οποίος στο 50' έστειλε την μπάλα στο οριζόντιο δοκάρι, χάνοντας ανεπανάληπτη ευκαιρία για την ισοφάριση.



Το σύνολο του Καρβαλιάλ συνέχισε να πιέζει ασφυκτικά την άμυνα της Λαμίας, καταγράφοντας δύο ακόμα καλές στιγμές πριν συμπληρωθεί η μία ώρα αγώνα. Συγκεκριμένα, στο 54', ο Ποντένσε έκανε πολύ ωραία ενέργεια από τα δεξιά, πιάνοντας το συρτό σουτ τη κάτω αριστερή γωνία των γηπεδούχων, με τον Κοσέλεφ να βγάζει δύσκολα. Στην εξέλιξη της φάσης, ο Μαντί Καμαρά δεν μπόρεσε να κάνει επαφή όπως θα ήθελε από την «καρδιά» της περιοχής, μετά από το όμορφο γύρισμα του Μασούρα.



Περισσότερα σε λίγο...



Οι ενδεκάδες του αγώνα:

Λαμία (Λεωνίδας Βόκολος): Κοσέλεφ, Σιμόν, Τζανετόπουλος, Κορνέζος, Αμαράλ, Νούνιες (62' Στάνκο), Τζανδάρης, Τσιλούλης (90' Μάλτσι), Μαρτίνεθ (71' Τόσιτς), Σλίβκα, Ακούνια (71' Σίντκλεϊ).



Ολυμπιακός (Κάρλος Καρβαλιάλ): Πασχαλάκης, Ρόντινεϊ, Ρέτσος, Ντόη, Ορτέγκα (71' Ρίτσαρντς), Έσε (81' Αλεξανδρόπουλος), Καμαρά (71' Καρβάλιο), Φορτούνης, Ποντένσε (81' Μπιέλ), Μασούρας, Γιόβετιτς (46' Φραν Ναβάρο).



Διαιτητής: Αριστοτέλης Διαμαντόπουλος (Αρκαδίας)

Βοηθοί: Τρύφων Πετρόπουλος, Κωνσταντίνος Τριανταφύλλου (Αρκαδίας)

4ος Διαιτητής: Αλέξανδρος Τσακαλίδης (Χαλκιδικής)

VAR: Ανδρέας Γκάμαρης (Αθηνών), AVAR: Βασίλης Νικολακάκης (Λασιθίου)

