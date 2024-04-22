Κάτας για Παναθηναϊκό: «Δεν θα είναι εύκολα στο ΟΑΚΑ, αλλά ανυπομονούμε»

Ο Όντεντ Κάτας ανυπομονεί για τη σειρά των playoffs της Μακάμπι με τον Παναθηναϊκό AKTOR, που αρχίζει την Τρίτη στο ΟΑΚΑ.



«Είμαστε ενθουσιασμένοι. Θα είναι μια τρελή ατμόσφαιρα και είναι πρόκληση για μας. Οι δύο ομάδες γνωρίζονται καλά, υπάρχει μεγάλη ανυπομονησία, αλλά είναι τα playoffs και είμαστε χαρούμενοι που συμμετέχουμε. Έχουμε δύο μέρες να προετοιμαστούμε. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα που πρέπει να αλλάξουμε για τον τρόπο που παίζει ο Παναθηναϊκός. Είναι απλός, αλλά έχει πολλή ποιότητα. Θα πρέπει να έχουμε υπόψη τι μπορεί να κάνει κάθε παίκτης και να κάνουμε ένα βήμα μπροστά για να είμαστε πιο επιθετικοί. Δεν θα είναι εύκολα με την ατμόσφαιρα που θα συναντήσουμε στο ΟΑΚΑ, αλλά ανυπομονούμε και το ίδιο και οι παίκτες», τόνισε ο Ισραηλινός τεχνικός.

«Σίγουρα και οι δύο ομάδες θα κάνουν κάποιες τακτικές προσαρμογές και θα προσθέσουν κάποια πράγματα, αλλά οι ομάδες που έφτασαν ως εδώ, σε αυτό το επίπεδο, κάνουν καλά πολλά πράγματα και δεν χρειάζεται να αλλάξουν τον τρόπο παιχνιδιού τους», πρόσθεσε.Στη διάθεσή του θα είναι ο Τζον ΝτιΜπαρτολομέο, που θα είναι στη δωδεκάδα αλλά μετά τον τραυματισμό του δεν είναι ακόμη στο 100% για να παίξει πολλά λεπτά. Αντίθετα, αμφίβολος είναι ο Ράφι Μένκο, που υπέστη διάστρεμμα στον αγώνα της Πέμπτης με την Χάποελ Χάιφα.

